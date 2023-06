Un atleta salernitano con disabilità Giorgio Matteo Puglia è salito sul podio conquistando la medaglia d’argento e confermandosi Vice Campione Italiano di ParaKarate 2023. Quando la disabilità non è un limite ed il lavoro di anni ripaga con delle grandi soddisfazioni. Il Maestro Antonio Pappalardo dell’Accademia Karate Salerno ha preparato Giorgio in maniera certosina in una gara davvero combattuta e solo per un soffio l’atleta salernitano non ha raggiunto il gradino più altro del podio. Un tassello che potrà portare a più grandi e prestigiosi traguardi.