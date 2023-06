Mercoledi 7 Giugno, alle ore 11,45, presso la sala consiliare del Municipio di Cava dei Tirreni, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Museo civico dedicato a Lucia Pisapia Apicella, la popolana cavese universalmente conosciuta come Mamma Lucia.

Questa donna, nei primi anni del secondo dopoguerra, si dedicò alla ricerca ed al recupero dei corpi, abbandonati nei campi della nostra provincia, di centinaia di soldati, caduti nel corso degli eventi bellici determinatisi in seguito allo sbarco di Salerno del Settembre del 1943.

Mamma Lucia, con un gesto di eccezionale misericordia e di pietà cristiana non operò fra i caduti discriminazioni di razza o nazionalità, come dimostrano i corpi da lei recuperati di centinaia di giovani tedeschi. Per Mamma Lucia i soldati morti erano tutti Figli di Mamma, bell’ e mamma, come amava dire. La sua opera ottenne ben presto diversi ed universali riconoscimenti.

La Repubblica Tedesca Le concesse il Collare della Croce di Guerra el’onore di un viaggio in Germania. Fu accolta in Vaticano da due papi, Pio XI e Giovanni XXI. Lo stato Italiano le conferì la Commenda all’ordine della repubblica, la città di Salerno la cittadinanza onoraria, la città di Roma una medaglia d’argento, consegnatale dal sindaco dell’epoca, Salvatore Rebecchini. Altre organizzazioni le concessero onorificenze e riconoscimenti vari. Per lei avvieranno fra poco le procedure per l’apertura del processo di beatificazione. Alla cerimonia,nel corso della quale sarà conferita una civica benemerenza della città di Cava al prof Lutz KlinKhommervice-direttore dell’Istituto Storico Tedesco a Roma e studioso dello sbarco di Salerno, saranno presenti, oltre al sindaco della città metelliana, Enzo Servalli, |’ Arcivescovo di Amalfi -Cava, mons. Orazio Soricelli, l’abate della Badia di Cava, Don Michele Petruzzelli, il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on Edmondo Cirielli. La storia della nascita e della realizzazione del museo, voluto dalla famiglia Apicella e dal Comune di Cava de’Tirreni, realizzato con un generosissimo

contributo economico della popolazione cavese, sarà tracciata dal presidente del Comitato ideatore e realizzatore, Figli di Mamma Lucia, on. Felice Scemino. La manifestazione, condotta dal prof Armando Lamberti, sarà chiusa nell’aula consiliare dall’ambasciatore di Germania a Roma, on, Viktor Elbling .Successivamente i presenti si recheranno nella sede del museo, al corso Umberto153, per il rituale taglio del nastro e la visita della nuova struttura. In seguito è prevista la deposizione da

parte delle autorità, di una corona di alloro presso la postazione coperta fortificata di Molina di Vietri sul Mare. Nel corso della giornata è previsto l’annullo filatelico.