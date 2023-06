Continuano i battibecchi via social tra salernitani ed amalfitani. Il motivo? Le celebrazioni dello scudetto del Napoli nella città costiera il 24 maggio, data che a Salerno è ricordata per la scomparsa dei giovani tifosi di ritorno con il treno da Piacenza dove un rogo distrusse la carrozza dove erano i quattro supporters. Ovviamente con Amalfi geograficamente centro della provincia di Salerno non è piaciuto ad alcuni tifosi del cavalluccio del capoluogo l’atteggiamento dei cittadini costieri. Come non piacque lo striscione azzurro con la scritta Amalfi (NA) come a rinnegare le proprie origini. E cosi in queste ore alcuni tifosi granata attraverso il web cercano di togliersi il sassolino dalla scarpa. Amalfi presente a regata storica a Venezia? Noi tifiamo per i lagunari… Forse anche in ricordo a quel famoso Venezia Cagliari dell’anno scorso che significò salvezza per la Salernitana…