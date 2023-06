di Marco De Martino

CREMONA – Paulo Sousa (nella foto di Gambardella) non si strappa i capelli per la sconfitta incassata a Cremona dalla Salernitana nell’ultima giornata di serie A. Il tecnico, ai microfoni di Dazn, dopo aver parlato della partita rapidamente, fa i complimenti alla sua squadra per il traguardo raggiunto: «Soprattutto nella prima parte della gara abbiamo sbagliato l’atteggiamento, era una partita che sembrava facile e che invece si è messa male. Abbiamo cambiato struttura nel secondo tempo -ha proseguito il tecnico- abbiamo messo più uomini a centrocampo, abbiamo cercato di spingere di più, abbiamo fatto un gol che è stato annullato ed abbiamo conquistato un rigore poi negato dal Var. E’ andata male ma va bene così». Sousa fa un consuntivo della stagione appena data in archivio: «Questa sconfitta non ci toglie la grande stagione che abbiamo fatto, ho detto ai ragazzi di essere orgoglioso di loro, siamo la terza squadra per occasioni fatte ed il lavoro svolto in questi mesi è stato eccellente». Ora però bisognerà costruire la Salernitana per il prossimo torneo di serie A, il terzo consecutivo e Paulo Sousa ha già le idee chiare: «Stiamo già lavorando da diverse settimane -ha spiegato il trainer lusitano- da quando sono arrivato ho dovuto farmi conoscere, far capire le mie idee, il direttore già mi conosceva ma poi abbiamo iniziato a parlare ogni giorno su come vedo il calcio. Lui -ha aggiunto Sousa- è molto preparato così come il suo staff, devo fare i complimenti al presidente che è riuscito a motivare tutti quanti ed a costruire una squadra per competere nel massimo campionato». In conclusione Sousa torna sui concetti espressi anche alla vigilia del match dello Zini, ribadendo che alla Salernitana serve una base solida da cui ripartire: «Ora ci serve molta stabilità, se riusciamo a mantenere quegli uomini che possono darcerla e, grazie alle capacità del nostro direttore, trovare sul mercato ciò di cui abbiamo bisogno sul mercato per rinforzare la squadra, compatibilmente alla disponibilità del presidente, possiamo competere meglio nel prossimo anno -ha concluso Paulo Sousa- sfruttando quanto fatto in questi mesi».