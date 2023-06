Tra le sorprese più attese della festa granata organizzata in Piazza della Concordia c’è sicuramente l’anteprima delle maglie da gioco in casa ed in trasferta della Salernitana che i calciatori indosseranno nella stagione 2023/24 realizzato dallo sponsor tecnico Zeus.

La prima divisa, rigorosamente granata, presenta inserti bianchi su spalle e maniche ma la novità è la versione Polo con bottone e colletto.

Cambia lo stile anche per la maglia in trasferta che avrà uno sfondo bianco con nuance celesti mentre le rifiniture ed i dettagli sono granata. Il colletto, per la divisa Away. è regolare.