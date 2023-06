“E’ assolutamente sbagliato l’emendamento che notte tempo il Governo ha presentato per silenziare la Corte dei Conti e limitare un controllo quello concomitante, che ha un obiettivo chiaro: intervenire durante l’esecuzione dei progetti d’investimento, per evitare errori e ritardi. Prevedendo il rischio dei mancati finanziamenti dall’Ue.” Così il deputato del Pd, Piero De Luca, a Piazza Montecitorio a Roma. Pnrr, il deputato del Pd “Non è lo strumento giusto per fondi bellici all’Ucraina”