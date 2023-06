Egregio Direttore,

Ho letto sul suo quotidiano, con profondo rammarico l’episodio dello scorso 31 maggio avvenuto a Salerno inerente la mancata presentazione del libro “ Controstoria della Resistenza” autori il dott.Indelli ed il dott.Benedetti.

Sono ancora più rammaricato da libero cittadino, nell’apprendere dall’articolo pubblicato , che il titolare della libreria Imagine ’s Book libreria= luogo di cultura per tutti, abbia dovuto inviare una mail di annullata presentazione all’ANPI Salerno dopo, le pressioni subite per la presentazione del libro stesso , in quanto la stessa ANPI unitamente ad ARCI CGIL CISL ARCIGAY ,MEMORIA IN MOVIMENTO si erano mobilitate per far annullare l’appuntamento, adducendo come motivazione che il libro in oggetto fosse stato pubblicato dalla casa editrice Altaforte edizioni, di chiaro stampo fascista.

A tal proposito mi chiedo, se una Casa Editrice regolarmente iscritta all’albo degli editori e con un libro regolarmente in commercio, abbia diritto in uno stato LIBERO E DEMOCRATICO ad una simile arroganza là dove le idee ed il libero confronto sono sempre state un patrimonio prezioso per la conquista di ogni libertà……..civile e sociale

La libertà di manifestazione del pensiero, che implica come rilevato, il diritto di esternare opinioni come quello di tacere e, soprattutto, quello di manifestare opinioni di dissenso e di opposizione a quelle dominanti, è considerata giustamente una delle caratteristiche della concezione liberale della democrazia

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria ( Articolo 21 della Costituzione )

Pertanto oggi , mi sono recato in libreria a comprare non solo il libro, ma ad esternare la mia piu totale solidarietà ai titolari di Imagine’S Book , questi sono avvenimenti che non si vorrebbero mai ascoltare o leggere come capitato nel mio caso, e ringrazio Cronache ed il suo Direttore per aver portato alla attenzione questo disdicevole episodio forse altrimenti taciuto…….

Proprio in virtù di queste tristi situazioni (analoghe a quella di Torino ,censurata peraltro, in modo come sempre elegante dal Presidente della Repubblica), questi episodi non possono essere sottaciuti ed invito tutte le persone di libero pensiero, di diversa opinione sociale , e soprattutto gli uomini di cultura a censurare queste situazioni che nulla hanno a che vedere con il sapere e la conoscenza ….per non alimentare il dubbio che non si sia piu liberi di scrivere e pensare liberamente come invece sancisce la nostra Costituzione

Nella speranza che il buon senso civico prevalga sempre in nome della vera democrazia

Vittorio Ruggiero