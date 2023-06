di Erika Noschese

Manca solo la comunicazione ufficiale ma ormai è tutto deciso: Rocco Galdi sarà assessore alla Mobilità urbanta, trasporti e manutenzioni con delega anche all’arredo urbano. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera che vede un nuovo ingresso tra gli scranni degli assessorati. “Con deliberazone numero 398 del 27 dicembre 2016 la giunta comunale ha approvato il nuovo assetto delle strutture di vertici dell’ente e ha determinato le competenze e le funzioni di ciascuna struttura dirigenziale comunale – si legge infatti nella delibera approvata – Nel contempo, sono intervenute al riguardo ulteriori considerazioni e valutazioni tese a conferire maggiore efficacia alla riorganizzazione avviata e, pertanto, con delibera numero 161 del 7 giugno 2017 e numero 236 del 12 novembre 2020 e, da ultimo, con delibera numero 20 del 2 febbraio 2020, la giunta comunale ha apportato ulteriori modifiche/integrazioni”. Il riferimento è alla “necessità ravvisata di specificare che le attività riferite alla manutenzione dell’arredo urbano sono assegnate al Settore mobilità urbana, trasporti e manutenzioni” che oggi non conta il sostegno di un assessorato. La delibera chiaramente non contiene il nome di Rocco Galdi ma è cosa certa il suo ingresso in giunta. Così, tempo di nuovi ingressi anche in consiglio comunale: la prima dei non eletti dei Progressisti per Salerno è proprio Alessandra Francese che – con la nomina in giunta di Galdi – farà il suo ingresso a Palazzo di Città dalla porta principale. Quanto bisognerà attendere? Al momento, non ci sono tempi stabiliti, il primo cittadino continua a temporeggiare per non creare malumori in maggioranza ma Galdi ormai non sembra più intenzionato ad attendere. Nelle prossime settimane, dunque, si darà il benvenuto al nuovo assessore.