di Enzo Sica

SALERNO. Diciamo che prima di stasera la nostra Piazza della Concordia è stata già protagonista di uno storico appuntamento coi tifosi di fede granata. Certo festeggiare la permanenza in serie A per il secondo anno consecutivo rappresenta per la città ma soprattutto per la società granata qualcosa di eccezionale. Come lo fu quel lontano 1990, 33 anni fa, con le nuove generazioni che certamente non conoscevano quella dirigenza che faceva capo ad un tifoso eccezionale come Peppino Soglia, il presidente di quel tempo, che grazie anche al presidente della Provincia di allora, Andrea De Simone ed ai dirigenti del centro di coordinamento di quegli anni, Salvatore Orilia e Amedeo Rosamilia vollero festeggiare la promozione in serie B con un tecnico eccezionale alla guida di quella squadra che era Giancarlo Ansaloni.

Anche il Comune di Salerno con un grande sindaco quale fu Vincenzo Giordano fece la sua parte con il patrocinio della manifestazione.

La perfetta organizzazione, garantita proprio dal centro di Coordinamento clubs granata fu di Salvatore Orilia con i soci e fu affidata a Roberto Guariglia affermato manager salernitano che, appunto, fu tra coloro che riuscirono a portare in Piazza della Concordia (oltre cinquemila le presenze come si pensa possano esserci stasera) Mietta che con quella sua canzone, quel suo un mantra che ancora oggi lo hanno cantato i tifosi granata sabato scorso all’Arechi e stasera certamente in questa gremitissima Piazza sarà il filo conduttore della serata per festeggiare questa Salernitana.

Tornando a quel 1990 De Simone ricorda con commozione quella giornata, quella serata visto che tanti protagonisti della stessa non ci sono più e vale la pena ricordare ancora una volta Peppino Soglia, Bruno Carmando, Giancarlo Ansaloni, Vincenzo Giordano, Roberto Guariglia.

Dice De Simone: Guariglia volle anche la presenza di Anna Oxa sul palco allestito nella grande piazza della Concordia pur sapendo che il budget non glielo consentiva. Ma lui faceva sempre tanto per la sua città. Vedere la squadra granata allora in B dopo anni di purgatorio in serie C fu davvero qualcosa di eccezionale. Ma anche il Sindaco Giordano, altra persona squisita e pronto ad essere vicino alla squadra granata, diede carta bianca al sottoscritto affinché organizzassi una grande festa.

Che ci fu, che fu seguita da tantissimi tifosi come lo sarà la festa in programma stasera appunto con il ritorno di Mietta a Salerno dopo 33 anni ma anche di altri artisti che saliranno sul palco. E’ chiaro che i calciatori, che arriveranno prima del via del concerto, sono i più attesi così come il tecnico Paulo Sousa ed il presidente Iervolino che, come ha detto anche il senatore Andrea De Simone ripropone a distanza di tantissimi anni l’immagine di presidente/tifoso, quella che era stata data a Peppino Soglia, persone entrambe disponibili verso i calciatori ma soprattutto verso questa eccezionale tifoseria granata.