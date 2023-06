Paulo Sousa è il leader di questa Salernitana. Il tecnico granata, accolto dal boato della folla, ha subito chiesto ai tifosi un “favore”: “La prima cosa da fare è un applauso fortissimo a tutta la squadra che ci ha creduto ed ha portato a termine questo sogno. Vi voglio veramente bene, è importante per questi ragazzi sentire il vostro calore e sostegno. Siete straordinari. Approfitto di avervi tutti qua, per dirvi una cosa. Nella prossima stagione -prosegue Sousa- arriveranno momenti difficili ma con il vostro amore a questo club vi chiedo di essere sempre presenti e di oltrepassare questi momenti. Perché ci saranno, come nella vita. Da parte nostra -aggiunge il tecnico- innanzitutto da me come leader, vedrete sempre onestà nel lavoro, voglia di vincere ogni partita e di onorarvi in ogni campo d’Italia per rendere felici voi, le vostre famiglie e tutta questa città meravigliosa. Insieme saremo fortissimi, lo siamo già oggi e lo saremo anche domani”. Poi è arrivato il momento del direttore sportivo Morgan De Sanctis: “Il gruppo ha superato tante difficoltà facendolo con senso di responsabilità, io non posso che ringraziare tutti, dai magazzinieri al presidente ma soprattutto il popolo granata. Ho cercato di inculcare a tutti, e ci sono riuscito facilmente perché ho trovato un terreno fertile, la passione e la dedizione per il lavoro. Vi saluto regalandovi un aneddoto. A Salerno -racconta De Sanctis- ho giocato poche volte ma ho esordito all’Arechi da giovanissimo. Avevo 17 anni, giocavo nel Pescara, subii gol sotto la curva nord e dopo trent’anni ricordo ancora le vibrazioni del terreno di gioco provocato dal boato dei tifosi. Lancio il coro e lascio… Avanti Bersagliera!”. (m.d.m.)