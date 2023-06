di Marco Visconti

«Orto in condotta» è il progetto di inclusione sociale che ha coinvolto gli studenti autistici dell’Istituto Superiore Ipsseoa «Marco Pittoni» di Pagani. L’attività didattica è stata svolta presso il giardino antistante la scuola. Piantare precisi prodotti, conoscerli, curare l’ambiente, condividere le attività, conoscersi, sono questi gli elementi cardini che avvolgono questo muliebre progetto, ideato dalla professoressa Maria Rosaria De Felice. La professoressa ci tiene a precisare che il progetto è stato realizzato con altri professori, ai quali va la sua riconoscenza. «Non solo abbiamo coinvolto i ragazzi a piantare le spezie e gli ortaggi (pomodoro, zucchine, melanzane e peperoncini) perché loro li usano nei laboratori, ma è stato anche un momento per conoscersi e far capire a loro come si curano queste piantine e come si cura l’ambiente» afferma De Felice. Continua, «gli studenti si sono resi conto che c’erano tracce di spazzatura in giardino, dunque hanno tolto la spazzatura, abbiamo sensibilizzato loro a tenere cura verso ciò che circonda la nostra scuola. Alcuni ragazzi, non essendoci stati nel giorno in cui abbiamo svolto l’attività, li abbiamo portati nei pressi del giardino per far piantare anche a loro le piantine, alcuni si sono resi conto che c’erano delle foglie, delle carte, ed ecco che c’è stata questa premura per l’ambiente». Gli studenti hanno fornito un feedback positivo al progetto, loro stessi sollecitano i propri professori a ritornare in giardino per svolgere nuovamente l’attività didattica. Ora gli studenti con l’aiuto dei docenti hanno realizzato delle piccole immagini, sorrette rispettivamente da asticelle di legno, che rappresentano i prodotti piantati nell’orto. «Prossimamente realizzeremo un pannello di legno su cui i ragazzi rappresenteranno l’“Orto in condotta“ con le spugnette imbevute di colore. Il pannello sarà esposto all’ingresso dell’edificio scolastico» precisa De Felice. «Orto in condotta» è solo uno dei tanti progetti fattivi ideati dalla professoressa, nel periodo natalizio ha coinvolto gli studenti alla realizzazione di un presepe presso la chiesa del Santissimo Corpo di Cristo di Pagani. Nel periodo pasquale gli stupendi hanno partecipato alla realizzazione di prodotti di argilla: cesti e uova abbelliti dai tipici colori vietresi. «Su ogni lavoro abbiamo inciso rispettivamente il nome dello studente che l’ha realizzato, inoltre questi prodotti sono stati donati ai relativi genitori» sostiene De Felice. La professoressa e i suoi studenti cureranno l’orto per gli ultimi giorni che definiranno la chiusura dell’anno scolastico, poi, conclude De Felice, «vedremo i risultati nel nostro lavoro nel mese di settembre».