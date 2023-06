di Erika Noschese

Sarà la Regione Campania a finanziare la Festa della Salernitana, in programma questa sera in piazza della Concordia, per un totale di poco meno di 120mila euro, come emerge da una delibera del Comune firmata dalla vice sindaca Paky Memoli. Nello specifico, l’amministratore Delegato della U.S. Salernitana 1919 s.r.l., Maurizio Milan ha richiesto all’amministrazione comunale l’utilizzo di Piazza della Concordia il giorno 1° giugno per celebrare la permanenza della Salernitana nella massima serie per il secondo anno consecutivo. Durante l’evento saranno presentati il programma sportivo dell’annualità 2023/2024, e la nuova divisa della squadra. Stando a quanto emerge dalla delibera, inoltre, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha richiesto inoltre il Patrocinio del Comune di Salerno, e un contributo economico per la realizzazione dell’evento volto a favore degli artisti che interverranno. L’ Agenzia individuata da parte della Salernitana per la contrattualizzazione degli artisti è la “Anni 60 produzioni Srl” che ha quantificato nella cifra di 97.500 euro il compenso per Cachet Artisti, vito, alloggio e trasferimenti per esibizione di circa 20 minuti caduno, Allestimento palco mt 12×10, Torri audio, Copertura palco 10×8, Impianto audio, luci, mixer, spie, microfoni, Video backwall mt 5×3, Gruppo elettrogeno 100kw, 20 transenne antipanico fronte palco, 60 transenne Ceta per area backstage,1000 sedie comprensive di posa in opera, 30 canaline passacavo, 2 gazebo, personale di fatica per il montaggio delle strutture. «Tra il comune di Salerno e la squadra cittadina vige da anni una forte sinergia e collaborazione – si legge nella delibera firmata dalla vice sindaca Memoli – L’evento, rappresenta un importante momento di aggregazione sportiva, nonché di condivisione con i cittadini; la manifestazione sarà oggetto di attenzione da parte di media non solo locali ma anche nazionali». Dal canto suo la a U.S. Salernitana s.r.l. si farà carico del “safety and security plan” per la messa in atto della manifestazione in totale sicurezza, oltre che dei permessi, delle licenze, e delle autorizzazioni e in seguito alla richiesta di contributo economico infra la cifra di 120.000,00 euro la Regione Campania ha espresso, per le vie brevi, la volontà di voler sostenere l’iniziativa. Sul palco Mietta, Napoleone e Gianluca Grignani. A partire dalle ore 19:30 Piazza della Concordia si colorerà di granata per celebrare insieme ai tifosi della Salernitana tutto il mondo dell’ippocampo: dalla Salernitana For Special al Team e-sport, dal settore giovanile alla squadra femminile fino ad arrivare ai calciatori della Prima Squadra guidati dal mister Paulo Sousa e artefici di un campionato che ha regalato e sta regalando fino all’ultima giornata grandissime emozioni.A condurre la serata lo speaker dello Stadio “Arechi” Luca Speakeruccio Scafuri accompagnato sul palco dalla resident dj Alexx.

Nel corso dell’evento interverrà il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per i saluti istituzionali, il Presidente Danilo Iervolino e sarà presente tutto l’organigramma tecnico e dirigenziale granata. Avanti Bersagliera Night sarà anche musica, divertimento ed emozioni con il funk-pop del cantautore salernitano Napoleone, il ritorno in Piazza della Concordia trentatré anni dopo la festa promozione in Serie B del 1990 di Mietta e il rock di Gianluca Grignani. Nel corso della serata sarà infine svelata la prima maglia gara della Salernitana per il campionato di Serie A 2023/2024 e non mancheranno diverse sorprese ancora da annunciare. Da evidenziare che in un primo manifesto diffuso dagli organizzatori era prevista anche la presenza del governatore De Luca, poi depennato dal cartellone perché, fanno sapere voci di corridoio, preoccupato per eventuali contestazioni dei tifosi granata in quanto per la Festa del Napoli la Regione è parte attiva con un finanziamento importante, nettamente superiore rispetto a quello concesso alla città di Salerno. Alle 21 il turno del primo artista: Mietta salirà sul palco con il suo “Vattene amore”, a seguire, alle 21.15 Napoleone e alle 21.30 Gianluca Grignani. Intanto, ieri mattina si è tenuta la riunione in prefettura per organizzare al meglio la festa; si ipotizza la presenza di almeno 9mila persone in piazza e dunque la kermesse è da organizzare nei minimi dettagli. Per quanto riguarda la viabilità, saranno liberati i parcheggi del sottopiazza e di Piazza Mazzini. Ieri mattina, in attesa di portare a termine gli ultimi dettagli, sono state già avviate tutte le procedure per l’ordinanza di chiusura di piazza della Concordia. Nello specifico è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli con esclusione dei veicoli autorizzati e partecipanti alla iniziativa. “Avanti Bersagliera Night”, una serata speciale per celebrare e condividere con tutta la comunità salernitana il nuovo percorso intrapreso dal club granata e culminato con la seconda storica salvezza in Serie A.