“Apprendiamo dagli organi di stampa di un episodio raccapricciante avvenuto nella giornata di ieri: associazioni di sinistra hanno fatto pressioni affinchè si annullasse la presentazione del libro di Tommaso Indelli a causa della Casa Editrice, poco gradita ai contestatori”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione Difesa e Antimafia. “Episodi simili non dovrebbero verificarsi in una città che si definisce civile. Parliamo di libertà di espressione e come la si mette in pratica? Boicottando – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – La mia solidarietà ai titolari di Image’s book per il danno economico subìto, all’autore del libro per questo episodio raccapricciante”.