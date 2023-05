È ancora polemica in città per le condizioni in cui versa il verde pubblico e il degrado che caratterizza alcuni luoghi del capoluogo di provincia. A lanciare l’assist l’esponente della maggioranza Aniello Salzano, coordinatore di Popolari e Moderati, poi spalleggiato dal governatore De Luca che ha invitato il sindaco Vincenzo Napoli a procedere con il taglio dell’erba, soprattutto nei luoghi periferici della città capoluogo mettendo in atto una serie di iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria. Polemiche queste che si sommano a quelle messe in campo ieri mattina dal presidente di Federalberghi Antonio Ilardi, titolare del Polo Nautico, noto hotel della zona orientale. «E anche stamattina viste le inutili segnalazioni a Salerno Pulita Spa la strada ce la puliamo da soli…», ha raccontato il presidente dell’associazione di categoria che si occupa della tutela degli albergatori. Non è un bel biglietto da visita per il presidente di FederAlberghi Antonio Ilardi che da parte sua sollecita di chi competenza all’urgenza di ridare decoro alla città per la presenza di tanti turisti anche per il prossimo ponte del 2 giugno. E proprio in tema di verde pubblico altra importante poleimica riguarda gli ex dipendenti delle cooperative sociali: i lavoratori, ad oggi, chiedono di procedere con la stabilizzazione degli addetti ai lavori e procedere con la firma con Isam, che si è aggiudicata anche questo servizio oltre quello delle manutenzioni in città, perché ad oggi gli ex coop sono ancora senza contratto,come dichirato da Alferio Bottiglieri, Segretario Generale Flai Cgil Salerno.

red.cro