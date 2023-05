Nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della fondazione, gli Sbandieratori Cavensi hanno partecipato mercoledì 24 maggio all’Udienza generale di Sua Santità Francesco in Piazza San Pietro.

Una delegazione in cui erano rappresentate, dai più grandi ai più piccoli, cinque generazioni di storia associativa, ha reso omaggio al Pontefice con il suono dei tamburi e delle chiarine e lo sventolio delle bandiere.

Nell’occasione, sul sagrato della Basilica di San Pietro, al Santo Padre è stata consegnato un cofanetto contenente i gadget del cinquantesimo anniversario, i foulard del gruppo, oltre ad una maglietta personalizzata con la scritta Francesco.

Particolare emozione si è avuta nel momento in cui il Papa ha apposto la sua firma sulla bandiera celebrativa del cinquantesimo anniversario, a suggello di una giornata storica ed irripetibile per l’associazione. La bandiera sarà presentata nei prossimi eventi del cinquantennale.

Domenico Burza (Presidente Ente Sbandieratori Cavensi: “Con grande gioia ed emozione abbiamo partecipato all’Udienza generale di Sua Santità Francesco. Si è trattato di una giornata storica ed emozionante per gli associati tutti. Ringraziamo il Pontefice per la sua benedizione, per aver accettato i nostri doni, nonché per aver eccezionalmente apposto la sua firma sulla bandiera celebrativa del cinquantesimo anniversario che, con gioia, porteremo nei prossimi eventi di questo anno speciale. Ringrazio, infine, tutti gli associati che hanno partecipato e quelli che ci hanno accompagnato, le loro famiglie che hanno contribuito a rendere questo evento, soprattutto per i nostri sbandieratori e musici più piccoli, unico ed irripetibile”.

