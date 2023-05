di Fabio Setta

SALERNO – Paulo Sousa l’uomo dei record. La Salernitana ha salutato l’Arechi infrangendo un altro tabù. Mai era riuscita in Serie A a battere l’Udinese e l’unica vittoria contro i friulani risaliva addirittura al campionato di Serie B 1949/50. Il bilancio dei precedenti si completa con quattro vittorie ospiti e due pareggi. Contro la squadra di Sottil la formazione granata ha ottenuto la settima vittoria casalinga di questo campionato, a cui vanno aggiunti sei pareggi e sei sconfitte. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Salernitana è rimasta sette incontri di fila in casa senza sconfitte nella competizione (4V,3P). 27 i punti, l’anno scorso furono 15, 30 le reti realizzate, 26 quelle subite in questa stagione all’Arechi, dove il 3-2 mancava addirittura dalla stagione 2019/20 contro il Crotone. L’ultima volta in cui la Salernitana ha vinto un match rimontando due gol risaliva al derby di Avellino nel 2017/18. All’Arechi una rimonta tale non si verificava invece dalla B 2003/04 contro il Cagliari. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Salernitana ha vinto un match dopo essere andata sotto di due gol nel punteggio. Solo l’Atalanta ha segnato più gol dalla distanza (12) rispetto alla Salernitana in questo campionato (10); tuttavia, quattro delle ultime sei reti dei campani con questa dinamica sono arrivate tra le mura amiche. La Salernitana ha realizzato almeno un gol nelle ultime 12 partite di campionato per la prima volta in Serie A. Settimo gol stagionale per Antonio Candreva: era dal gennaio 2021 con la maglia della Sampdoria che non realizzava tre gol consecutivi in Serie A, contro Inter, Spezia e proprio Udinese. Kastanos ha realizzato il suo secondo gol in questo campionato dopo quello contro il Monza, il 26 febbraio scorso; tuttavia, il cipriota ha così stabilito il suo record di marcature stagionali in Serie A. Prima rete, peraltro da ex di turno, invece, per il difensore Troost-Ekong. 21 punti in 15 partite è il bilancio fin qui di Paulo Sousa, identico a quello di Nicola ma in 22 gare. Da quando Paulo Sousa siede sulla panchina della Salernitana (23ª giornata), nessuna squadra ha incassato meno sconfitte dei granata in campionato. Si conferma la tradizione positiva per il tecnico lusitano che in casa con l’Udinese ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite con un bilancio che si completa con un pareggio ed una sconfitta in trasferta. Prima vittoria per Paulo Sousa contro Sottil che a sua volta ha rimediato la quarta sconfitta, a cui si aggiunge il pari dell’andata, in carriera contro la Salernitana in cinque gare. Ottava vittoria, infine, per la Salernitana con l’arbitro Baroni di Firenze con cui la squadra granata ha rimediato anche tre pareggi ed una sola sconfitta, all’ultima giornata della stagione 2017/18 in casa col Palermo.