AGROPOLI – Si è tenuto al PalaGreen di Agropoli, nel pieno delle Finali Nazionali Giovanili U19M, l’ultimo atto della stagione agonistica di Serie D maschile. La finale di Supercoppa, alla prima edizione, ha messo di fronte nuovamente la Volley Academy Teodoro Cicatelli e la Vitolo Volley, come nella finale di Coppa Campania disputata lo scorso febbraio, Allora, la vittoria a sorpresa della compagine di Olevano, è stata un propellente eccezionale che ha portato la VATC a centrare il double, scavalcando Vitolo anche in campionato e aggiudicandosi la promozione diretta in C. Categoria centrata, successivamente, anche dalla compagine di Nocera Superiore, attraverso i playoff. Una stagione all’insegna del derby salernitano tra queste due squadre e che ad Agropoli ha vissuto il suo ultimo atto.

IL MATCH Nel primo set la VATC tenta più volte la fuga ma Vitolo tira le briglie per ben due volte e al giro di boa metteaddirittura il muso avanti (13-12), poi sul 17 pari Olevano “sale sull’ottovolante”: break di 8 punti e primo set in cascina: 25-17.

Nel secondo set partenza più equilibrata, ma stavolta è la VATC a rimontare e portarsi avanti al giro di set, Vitolo sembra mollare la prese (16-10) ma ha un sussulto e si riporta a -2, finchè Cicatelli Junior sale in cattedra e piazza i punti decisivi: 25-19.

Terzo set batticuore: Vitolo trova la continuità che aveva mostrato a sprazzi nei primi due set e conduce fino al 16-10, ritorno della VATC che riduce il margine a 2 punti e tenta l’assalto finale, fino al sorpasso ilusorio (23-22), Vitolo non mollaa e ai vantaggi si susseguono 3 palle set Vitolo e altrettante palle match VATC, finchè un errore in battutra e ricezione della Cicatelli consegnano a Vitolo l’ultima speranza: 32-30.

Nel quarto set la VATC prova a chiuderla e scappa via (15-9) ma Vitolo non ha più nulla da perdere e punto dopo punto ricuce lo strappo (17-16), coltivando il sogno di rimonta, ma la Cicatelli tiene i nervi saldi e con un muro decisivo di Pinto scuce l’ultima speranza di Vitolo (23-25) e finisce in volata trionfale: 25-20 e terzo trofeo stagionale.

LE DICHIARAZIONI Le due società sono state premiate al termine della finale dai consiglieri regionali Gino Saetta e Luigi Senatore, dai presidenti territoriali Massimo Pessolano (CT Salerno) e Gaetano Cinque (CT Caserta). Consegnata anche una targa di riconoscimento per la società organizzatrice, la Volley Agropoli, consegnata al presidente Biagio Motta. Le parole del consigliere Gino Saetta a margine dell’evento: “Festeggiamo l’ultimo trofeo regionale, la Supercoppa di D maschile , incastonata all’interno di una straordinaria manifestazione, le Finali Nazionali Under 19 Maschili, che si stanno giocando qui ad Agropoli. Volley Academy Teodoro Cicatelli e Vitolo Volley hanno dato vita ad uno spettacolo sportivo strardinario, certamente galvanizzati dal clima delle finali nazionali under 19 e dalla contemporanea promozione di entrambe le squadre in Serie C. Infatti, oltre che una gara per la assegnazione della Supercoppa di D Maschile, stasera le squadre hanno insieme festeggiato il prestigioso traguardo raggiunto. Un ringraziamento particolare alla società dell Agropoli Volley che ha ospitato ed organizzato l’evento che ha chiuso la stagione di Serie D”.