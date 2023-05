Mario Moroni, delegato Cia dell’associazione Turismo Verde e titolare dell’Agritursmo La Vecchia Quercia a Montecorvino Pugliano è stato dichiarato vincitore dell’edizione 2023 della gara di cucina “Chef per un giorno”, indetta dal Gruppo di azione locale “Terra è Vita” tra le organizzazioni agricole della provincia di Salerno, allo scopo di valorizzare i prodotti tipici delle colline salernitane. Moroni si è aggiudicato il titolo concorrendo con un primo piatto molto ricco e appetitoso: un pacchero con crema di patate, salsiccia e peperone “Crusco”.

La disfida – tenutasi nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2023, a Baronissi, nella Scuola del Gusto e del Sapere – Amalphet, ha inoltre visto come partecipanti: il direttore di Confagricoltura Salerno, Carmine Libretto; la presidente di Donne Coldiretti Salerno, Annamaria Cascone; il presidente di Confcooperative Salerno, Salvatore Scafuri; il presidente dell’Associazione italiana coltivatori Salerno, Donato Scaglione.

Mario Moroni è felice di descrivere la pietanza, frutto di un lavoro di ricerca e della composizione di vari ingredienti provenienti dalla sua azienda agrituristica condotta in biologico.

“Il gioco è stato sulle consistenze e sui prodotti locali: ho utilizzato il pacchero di Gragnano, la Cipolla ramata di Montoro, la patata di Montoro, e poi delle erbe aromatiche dell’agriturismo, il peperone “Crusco” di Senise ma coltivato nell’azienda La Vecchia Quercia, nelle sue tre consistenze: polvere, peperone e il tarallo sbriciolato al peperone.”

La crema è stata preparata oltre che con le patate: “anche con le cipolle tutte di Montoro – spiega Moroni. “Le patate sono state rese anche in chips con l’aggiunta finale di fiore di borragine, entrambe per guarnire il piatto, tutti prodotti sempre coltivati in azienda”.