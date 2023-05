«Il Ruggi è uno dei dodici ospedali con bollino rosso. È tra i peggiori d’Italia per performance e il sindaco non può non intervenire per la tutela della salute dei cittadini italiani che invece sostanzialmente pare non abbiano diritto alle cure». Il duro attacco arriva dai consiglieri di opposizione Roberto Celano, Antonio Cammarota e Dante Santoro che promettono battaglia in consiglio comunale sul tema della sanità dopo le numerose segnalazioni giunte da medici, infermieri, operatori socio sanitari e gli stessi degenti. «Le nostre preoccupazioni sono forti e vanno nella direzione di quello che dice l’Agenas. I. Un elemento, questo, che sembra essere tale sia perché per quanto riguarda le convenzioni ticket abbiamo una durata di sessanta giorni all’anno nel mentre in precedenza si pagava soltanto negli ultimi due mesi e sia perché la condizione dell’organizzazione dei Ruggi è davvero deprimente. Abbiamo denunciato tanti episodi tanti fatti che meriterebbero un’attenzione seria anche da parte del sindaco che dovrebbe quindi essere meno cuscinetto rispetto alla gestione di potere e sollecitare e tutelare gli interessi dei salernitani», ha dichiarato il forzista. Molto critico anche il leghista Dante Santoro: «Ringraziamo gli operatori sanitari, medici, infermieri che sono ormai in frontiera ogni giorno a convivere con carenze strutturali con il depotenziamento della sanità campana. Uno dei casi è quello di Iesu, la nostra eccellenza in Europa che è stata gioco forza portata a cambiare collocazione perché ormai l’ospedale di Salerno viene visto come un luogo di lottizzazione politica. Lo diciamo senza giri di parole: giù le mani della politica, dalla sanità campana – ha infatti detto Dante Santoro – a governance regionale ormai ha creato un sistema con il quale c’è tanta ingerenze su quella che deve essere invece l’operatività quotidiana di chi deve salvare vite umane. La nostra battaglia è quella di chiedere con gran voce di ripristinare il diritto alla salute in una città dove il diritto alla salute ancora una volta viene barattato con gli interessi politici». Proprio il leader de La Nostra Libertà Antonio Cammarota ha annunciato un suo intervento in consiglio comunale, in programma per martedì mattina. «Siamo abituati a denunciare ma anche a proporre cosa che ci compete. Se questi fatti, troppi, negli ultimi giorni parlano da soli e parlano come denuncia, noi in consiglio comunale proporremo al sindaco di interpretare nella maniera più vera il proprio ruolo che è quello di difesa della salute dei cittadini di Salerno – ha infatti detto Cammarota – Aggiungo che quando si dice a livelli istituzionali più alti che vi è una sperequazione tra nord e sud che va assolutamente difesa e se questa battaglia è condivisibile, allo stesso modo bisogna tutelare i guasti e sono l’effetto evidentemente di una mala gestio che interessano le istituzioni sanitarie sulla ricaduta del territorio della città di Salerno. Questo sarà oggetto di una raccomandazione che verrà fatta al sindaco nel prossimo Consiglio comunale del 30 maggio». er.no