“Su De Luca la mia opinione sembra personale perché siamo salernitani, ma vedo in lui una incompetenza profonda. Quando non andava bene la sanità nello scorso governo era colpa del ministro Speranza, nonostante il 99% della sanità fosse in mano alla Regione. Ora andiamo ancora peggio e dice che è colpa del ministro Schillaci”. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, oggi a Napoli. De Luca, sottolinea Cirielli “non dice mai che è colpa sua, eppure ha i pieni poteri, ha avuto con il covid soldi che ha gestito male, saltando le procedure. In più so che la giunta regionale spesso da Napoli viene accusata di proteggere Salerno, ma vi assicuro che a Salerno le persone dagli ospedali scappano, quindi è una cosa complessiva, sua e della sua squadra”. “Tutte le Regioni incapaci – ha aggiunti Cirielli – vanno commissariate, penso che il governo debba avere il potere di far fare di più a chi fa meglio, ma non possiamo aspettare il morto lungo il fiume. Oggi il titolo V della Costituzione assegna competenze esclusive, il governo deve poter intervenire se ci sono danni per i cittadini dalle gestioni delle regioni. Invece oggi il campano ha servizi scadenti e se arriva lo Stato può solo dire che per dieci anni non si fanno assunzioni e investimenti sulla sanità. Lo Stato dovrebbe invece intervenire prima che scoppino i problemi, ne ho parlato con il ministro Schillaci ma questo oggi non è possibile perché se il governo lo facesse verrebbe impugnata la decisione del commissariamento di fronte alla Corte costituzionale. Da cittadino campano dico che qui la sanità fa schifo, che abbiamo ottimi medici e operatori in strutture che non funzionano, meno male che posso andare in Lombardia a curarmi come fanno in tanti”