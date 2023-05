La Salernitana batte l’Udinese con una grande rimonta e fa esplodere l’Arechi. Inizia la festa granata. Gol ed emozioni nel match dell’Arechi. Uno-due micidiale dell’Udinese, avanti di due gol alla mezz’ora: vantaggio bianconero firmato da Zeegelaar dopo un tocco delizioso di Lovric, raddoppio di Nestorovski su assist di Pereyra. Nel finale la riapre la Salernitana con un gran sinistro a giro di Kastanos, nella ripresa pari di Candreva su punizione. Udinese in dieci per doppio giallo a Zeegelaar. Nel finale al 96’ Troost-Ekong fa saltare l’Arechi per il 3-2 finale