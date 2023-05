di Erika Noschese

La necessità di fare cassa spinge l’amministrazione comunale di Salerno ad aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, eliminando però quei beni per i quali l’Ammirazione Comunale ha in essere interventi, in applicazione di Piani e Programmi di gestione e valorizzazione mentre c’è stata una rivalutazione delle “Aree Prog” in ragione dell’interesse che le stesse possono rappresentare per il mercato impreditoriale e la relativa ricaduta sullo sviluppo del territorio quali volani socio-economici. Tra i beni del Comune di Salerno messi in vendita l’appartamento di corso Garibaldi concesso all’Asl di Salerno per 546.000,00 euro; gli uffici dell’Asl di via Settimio Mobilio per 5.500.000,00 euro; gli uffici comunali presso la galleria Capitol su corso Vittorio Emanuele per 290.500,00 euro. Non solo uffici e appartamenti ma anche stabilimenti balneari, soprattutto quelli di via Generale Clark, rispettivamente per 690.450,00 euro, 474.900,00 euro, 1.190.860,00 euro, 1.983.080,00 euro. Il Comune inoltre ha messo in vendita i terreni di sua proprietà, come quello di via Portacatene per oltre 90mila euro, i terreni di Giovi, il reliquato di Lungomare Tafuri, quello di via Flacco, quello di Fratte, quello di via Cappello Vecchio, rispettivamente per oltre 55mila euro, circa 49mila euro, poco meno di undicimila euro, poco più di 21mila euro; oltre 45mila euro, invece, il reliquato di via Sant’Eustachio. 72.360,00 euro è il prezzo per il fondo agricolo di Brignano mentre 370.000,00 euro i fabbricati rurali e i terreni di località Cupa Siglia. Nel piano delle alienazioni, per 3.500 euro per ettaro all’anno la fattoria Mnte di Eboli con circa 60 h di spazi da concedere che saranno distribuiti in diversi bandi e annualità, anche in considerazione dei contratti in essere e delle consistenze dei fabbricati preesistenti ed aree connesse. Altra struttura concessa all’Asl e in vendita è quella di via Bastioni per 3.100.000,00 euro. Tra le aree Prog inserite nel piano Foce Irno – Terziario – lotto 1 – L1 7500 mq lotto 2 -L2 7500 mq; Piazza Mazzini – Commerciale; Via Vinciprova – Terziario; Litoranea orientale Commerciale – terziario – residenziale per un totale di 7.172.000,00 euro. A colpire rispetto alla scelta dell’amministrazione comunale la localizzazione degli immobili che, di fatto, rendono la zona orientale un luogo privato. Ora, bisognerà capire se e come l’amministrazione riuscirà a fare cassa grazie al Piano delle Alienazioni ma già in passato non sono mancate le polemiche. Inoltre, bisognerà capire come intende procedere l’azienda sanitaria locale che si vede privata di ben tre strutture e dovrà cercare, con tutte le difficoltà del caso, nuove sistemazioni per il trasferimento degli uffici.