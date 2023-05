Caso di tubercolosi al micronido di Case Parrilli a Pontecagnano Faiano. La denuncia arriva dal papà di un bambino che frequenta la struttura dopo aver ricevuto un messaggio whatsapp dalla coordinatrice del micronido, incaricata dall’Asl di Salerno di presentare un elenco con le presenze dei bambini negli ultimi tre mesi. Il bimbo affetto da tubercolosi non è presente al micronido dal due maggio ma la situazione resta delicata. Ad oggi, nonostante l’allarme, l’Asl di Salerno non ha ancora provveduto a chiudere la struttura né avrebbe preso provvedimenti urgenti. I genitori si dicono estremamente preoccupati per i loro bambini, molti infatti hanno già deciso di ritirare i figli dal micronido, anche in attesa di chiarimenti da parte dell’Azienda sanitaria locale che, invece, non solo non ha adottato i provvedimenti che il caso richiederebbe ma non ha neanche concesso spiegazioni ai genitori. Al momento, non si hanno notizie relative ad una ipotetica sanificazione.