Sono sei i progetti destinati ai percettori del Reddito di Cittadinanza ricadenti sul territorio comunale del capoluogo di provincia. Il settore Politiche Sociali ha infatti pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per individuare gli enti pubblici o del terzo settore per la realizzazione dei progetti utili alla collettività e ora c’è stata l’approvazione. Di fatti, sono state presentate 6 manifestazioni di interesse da parte di Enti di Terzo Settore, con i quali è stato sottoscritto specifico Accordo di Collaborazione. Il Comune ha stanziato le somme di 50mila e 36.213,33 euro per un totale di 86.213,33 euro riservato all’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività. Dunque, i progetti sono: “Protagonisti di domani: buone pratiche di comunità” con l’Onmic, Aps promozione Multiculturale per l’Inclusione e la Cittadinanza Attiva; “Spazio Aperto 2023” con la cooperativa sociale Il Sogno; “Hai Core-I Care” con l’Accademia Uds Associazione di Promozione Sociale; “Generazione 56K” con Eures, European University of Research and School Aps; “Informati e Sicuri” con l’associazione Universo Humanitas e “A Piccoli Passi” con l’associazione di quartiere Ogliara. Al progetto Onmic il Comune di Salerno ha riservato 5mila euro; 3400 euro alla Cooperativa; 11.500 euro all’Accademia Uds; 12.750 all’Eures; 5.300 euro all’Humanitas e 3.400 euro all’Associazione di Ogliara per un totale di 41.350 euro.

