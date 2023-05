Sempre più caotica la situazione al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona dove la carenza di personale medico sta mettendo a dura prova non solo gli operatori ma anche gli utenti. Stando a quanto denunciato, infatti, nel pomeriggio di ieri, verso le 14.30 circa, il chirurgo di guardia che avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro non si è presentato, lasciando in difficoltà il medico in servizio e che, di conseguenza, attendeva il cambio turno dopo ore di lavoro. Il medico a quel punto si sarebbe fatto refertare per poi andare via. A pagare le conseguenze i pazienti presenti al pronto soccorso, per oltre due ore in attesa di un sostituto al pronto soccorso chirurgico. A risolvere la situazione il medico che aveva già effettuato all’incirca trenta ore di lavoro e nonostante le difficoltà si è presentato nuovamente al presidio ospedaliero. «E’ inaccettabile quanto accaduto oggi pomeriggio (ieri per chi legge ndr) al pronto soccorso del Ruggi: siamo stati in attesa per due ore perchè mancava il chirurgo di turno, nessuno ci ha dato spiegazioni, abbiamo saputo la verità per vie traverse, segno della forte mancanza di rispetto nei confronti dei nostri pazienti – ha dichiarato un utente – Ormai la situazione è diventata invivibile, sempre più spesso i medici sono costretti a sopperire alla mancanza di colleghi, i pazienti costretti ad attendere per ore un controllo, come avviene a volte nei casi un po’ più seri rispetto ad un codice bianco».

