di Erika Noschese

È ormai tutto pronto per la realizzazione di nuove Iacp sul territorio comunale di Salerno. Di fatti, con Delibera di Consiglio Comunale numero 23 dell’11 giugno 2019 il Comune di Salerno ha proceduto all’assegnazione onerosa all’Iacp di Salerno di un’area destinata ad Erp n località Picarielli, localizzata nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo del Comparto Edificatorio CR53 sub_a e, parallelamente, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione a titolo oneroso del diritto di superficie sulla detta area all’Iacp. Il Programma di riqualificazione di nuova costruzione in località Picarielli è inserito nel Piano delle Opere Triennali 2020-2022 del Bilancio di Previsione Acer ma a seguito di ulteriori approfondimenti tra gli Enti è emersa l’opportunità di integrare l’intervento costruttivo già programmato con un intervento di riqualificazione urbanistica in un’area, sita in Via dei Mille, ulteriore rispetto a quella relativa all’intervento di nuova costruzione, già di proprietà dell’Iacp sulla quale in passato era stato proposto un intervento (Variante puntuale) e ove il Puc prevede opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte dello Iacp/Acer e da cedersi al Comune, costituite da parcheggi ed impianti sportivi, oltre che da ampliamenti viari. In sostanza, il progetto prevede la realizzazione di venti alloggi di Nuova Costruzione in località Picarielli ad opera dell’Acer Dipartimento di Salerno e la riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà dell’ex Iacp Salerno sita alla località Santa Margherita via dei Mille. L’intervento prevede inoltre la demolizione del fabbricato esistente e delle murature perimetrali e interne dell’area; la realizzazione di un impianto sportivo parzialmente interrato completo di impianti e attrezzi; relativamente all’asse di via Santa Margherita la realizzazione di una nuova sede stradale con marciapiedi laterali e la realizzazione di aiuole con piantumazione, la realizzazione di nuove aree parcheggio a raso, la manutenzione della viabilità esistente, la realizzazione di una piazza attrezzata.