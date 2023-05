di Marco Visconti

Il dottor Emanuele Moccia è stato promosso al grado di sottotenente il 12 maggio presso la Scuola ufficiali carabinieri in via Aurelia a Roma. Moccia manifesta tutta la sua emozione per aver ottenuto l’ambito ruolo, «è stata una giornata emozionante per me, ho giurato fedeltà, è stato un traguardo importante, dopo 17 anni di esperienza nell’arma. Ora, per me, si apre una carriera diversa». Il giuramento individuale del sottotenente si è tenuto alla presenza del generale di Corpo d’armata Giuseppe Governale, comandante della Scuola dell’arma dei carabinieri, e del generale di Divisione Claudio Domizi, comandante della Scuola ufficiali carabinieri. Governale ha sottolineato la figura del tenente Marco Pittoni, il quale perse la vita nel 2008 tentando di sventare una rapina da parte di 3 malviventi all’ufficio postale di Pagani. «Marco Pittoni, precisa Governale, svolgerà il proprio servizio, perché servizio significa essere utili, servire qualcuno con tutto sé stesso». Mentre il generale Domizi ha ricordato «che il compito dell’ufficiale comandante è quello di servire e non di essere servito, ciò comporta un costante sacrificio». Continua Moccia, «mi hanno colpito le parole del generale Domizi, dicendo che siamo diventati comandanti di uomini, dobbiamo essere noi a servire e non a essere serviti». Moccia è originario di Napoli, poi si è trasferito a Scafati per stare con sua moglie. Si è laureato in Lettere Classiche all’Università degli studi di Napoli «Federico II» indirizzo Archeologico e, fin da bambino, ha nutrito la passione per l’arma, «già dalle scuole elementari, sottolinea Moccia, venne a fare una conferenza la nipote di Salvo D’Acquisto; io rimasi folgorato di questo giovane carabiniere che diede la sua vita per la patria, dunque mi promisi che sarei diventato anche io un carabiniere». Moccia è stato promosso al ruolo di sottotenente perché ha superato un concorso interno a Roma come ufficiale dei carabinieri. Prima della nomina di sottotenente, ha prestato servizio come maresciallo dei carabinieri al nucleo investigativo di Torre Annunziata. Il sottotenente si trova attualmente Roma per frequentare la Scuola ufficiali carabinieri. Finiti i 2 anni alla Scuola ufficiali carabinieri, sarà tenente e ritornerà a essere operativo.