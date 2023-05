“Non sono una persona che ama dire bugie. Il nostro è un contratto chiaro: con la salvezza posiamo parlare di futuro”. Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma del suo connazionale José Mourinho. “Sto benissimo a SALERNO, in questo club – ha sottolineato il portoghese -. Sono un allenatore di processo, che spera di costruire insieme un futuro stabile e ambizioso. Tutto ha il suo tempo. Avremo anche quello di confrontarci con il presidente che ha sempre dimostrato di avere la stessa volontà. Quando abbiamo trovato l’accordo non abbiamo parlato solo del contratto ma anche degli obiettivi. Il futuro è iniziato dal primo giorno in cui sono arrivato qui”. Sousa ha, poi, spiegato che “conteranno anche le scelte sui calciatori: su chi partirà, su chi resterà, su chi andremo ad acquistare. Conta tanto la preparazione del nostro direttore sportivo che sta facendo un lavoro incredibile di scouting, immaginando la linea futura della Salernitana. Per me conta la stabilità”. E poi ha aggiunto: “La città deve essere coinvolta, così come l’ambiente, per formare una chimica vincente. I risultati non saranno sempre positivi ma c’è bisogno di stabilità emozionale, di fare scelte importanti. Le condivideremo con l’area tecnica, un settore importante e per il quale la Salernitana può fare affidamento su dirigenti giovani, affamati, lungimiranti. Poi si ragiona sull’allenatore”. “I club non possono dipendere dagli allenatori – ha concluso – ma dalla mentalità e dallo stile che si sposa con la cultura di una società. Spero di poter continuare a costruire, pensando non a me ma alla Salernitana”.