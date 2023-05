di Marco Visconti

Giovanni Agovino, presidente dell’associazione Carnevale Sarnese, si è prefissato lo scopo di valorizzare il Carnevale sarnse. Commenta Agovino: «Noi dobbiamo organizzare la manifestazione ogni anno, vogliamo fare una serie di iniziative atte a valorizzare l’associazione e la festa. Gli obiettivi prefissati è di migliorare la manifestazione, mettendo in campo una serie di iniziative. L’obiettivo fondamentale è di valorizzare la maschera di Alesio, che è una delle 3 maschere esistenti in Campania, e farla emergere a livello regionale e nazionale. Evidenzia l’importanza che riveste per lui il Carnevale, «mi è sempre piaciuto il Carnevale. Faccio parte dell’associazione Carnevale Sarnese da più di 15 anni, parto da un comitato di quartiere, di cui mio padre è presidente, ebbene facemmo un prestigioso carro allegorico. Negli ultimi anni ero tesoriere dell’associazione Carnevale Sarnese, poi sono diventato presidente all’unanimità». Sarno ha una profonda identità col Carnevale, bambini e adulti cooperano per la realizzazione di carri allegorici. Il territorio vanta una maschera, quella di Alesio. Si tratta di un tratto singolare, poiché le maschere carnevalesche in genere hanno come riferimento geografico le grandi città. Nel caso della Campania, oltre alla maschera partenopea di Pulcinella, ci sono altre due maschere, rispettivamente Alesio per Sarno e fra Braciola per Nola. La maschera di Alesio riporta sul volto due colori: blu e giallo. Richiama l’elemento celeste e quello infernale. Il personaggio carnevalesco un tratto dissacrante: porta con sé un vaso da notte ricolmo di maccheroni per farsi beffa dei lazzari perennemente affamati. Sta proprio nell’interesse di Agovino nel rendere Sarno la città del Carnevale, come punto di riferimento quanto meno regionale. Agovino è stato eletto all’unanimità presidente dell’associazione il 30 aprile, il resto del direttivo è così costituito: Asia Cosenza – vicepresidente – Giancarlo Sorvillo – segretario – Elio Esposito – tesoriere -. Agovino da ben 15 anni fa parte del Carnevale Sarnese, ha inoltre esperienza, grazie a suo padre, con le realtà associative, in quanto per tanto tempo ha fatto parte di un comitato di quartiere. L’associazione come un consorzio ospita 13 organizzazioni tra associazione e comitati di quartieri che hanno come scopo di operare in sinergia per il Carnevale sarnese.