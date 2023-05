Si sarebbero allontanati senza un motivo di servizio dal luogo di lavoro e senza alcuna autorizzazione, non dimenticando pero’ di risultare comunque presenti, arrecando danno erariale all’Ente comunale. Due dipendenti del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) sono destinatari sono stati sospesi dall’esercizio del pubblico ufficio e dal servizio per nove mesi, provvedimento interdittivo emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, dopo indagini dei carabinieri. I due dipendenti comunali sono indagati per truffa e false attestazioni o certificazioni nell’ambito delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.