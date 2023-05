Quali sono i servizi che Salerno Pulita ha avuto in affidamento dal Comune di Salerno? Come e con che frequenza deve effettuarli? A queste domande gli utenti troveranno le risposte nella “Carta dei servizi” pubblicata sul sito www.salernopulita.it.

La Carta dei servizi costituisce un impegno che l’azienda Salerno Pulita S.p.A. assume nei confronti dei cittadini relativamente ai servizi in materia di gestione dei rifiuti e pulizia del territorio e prevede obblighi in materia di trasparenza, di verifica della soddisfazione degli utenti, di strumenti per avere informazioni, effettuare segnalazioni e presentare reclami.

La Carta dei servizi viene condivisa con le associazioni dei consumatori e di recente è stata pubblicata la versione aggiornata, perché, come è noto ai salernitani, dallo scorso mese di luglio è entrato in funzione il nuovo piano di raccolta differenziata che ha apportato molte novità. Rispetto alla precedente edizione, quindi, gli aggiornamenti hanno riguardato il numero dei calendari di conferimento dei rifiuti, che da tre sono passati a cinque, con l’aggiunta dei due (per le utenze domestiche e per le utenze commerciali) dei rioni collinari. Altre novità di rilievo riguardano la raccolta del vetro che da stradale (quella con le campane) è passata al sistema porta a porta con conferimento nei mastelli e nei bidoni carrellati; l’introduzione della raccolta settimanale dei tessili (prima era mensile); la raccolta dei piccoli Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) con l’istituzione di 50 punti nelle scuole utilizzabili solo dalla popolazione scolastica e di altri 10 in uffici pubblici del Comune aperti al pubblico ed utilizzabili da tutti. La nuova Carta dei servizi, poi, così come previsto dall’ordinanza sindacale, recepisce anche le modalità con cui vanno conferiti i rifiuti, in particolare i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino; di buste di plastica semitrasparenti per il non differenziale e il multimateriale; di bioplastica compostabile per l’organico.

PULIZIA DEL SUOLO E ATTIVITÀ COLLATERALI.

In questa sezione vengono descritti i seguenti servizi e le modalità con cui devono essere effettuati e attivati: spazzamento stradale; svuotamento, lavaggio e disinfezione cestini stradali; lavaggio suolo aree pubbliche; pulizia arenili urbani; igiene suolo aree mercatali aperte; pulizia e manutenzione aree cimiteriali; lavori di pulizia sottopassi pedonali (e vengono indicati quali); lavori di pulizia sovrappassi pedonali; rimozione deiezioni canine; pronto intervento ed interventi straordinari spazzamento stradale e rimozione micro discariche; pulizie straordinarie delle aree pubbliche interessate da sagre e manifestazioni

RACCOLTA DIFFERENZIATA

In questa altra sezione vengono descritte le attività di raccolta dei rifiuti avute in affidamento e come effettuare i seguenti servizi: raccolta porta a porta organico e bioplastiche compostabili; raccolta carta, cartone e cartoncino; raccolta plastica, acciaio e alluminio; raccolta non differenziabile; raccolta del vetro; raccolta tessili; raccolta ingombranti e beni durevoli (grandi elettrodomestici), raccolta pannolini e pannoloni, raccolta piccoli Raee; raccolta farmaci; raccolta pile e accumulatori; raccolta olio vegetale esausto; raccolta toner e cartucce

GESTIONE IMPIANTI

Salerno Pulita ha avuto in affidamento anche la gestione di impianti e in questa sezione vengono descritte le attività che si effettuano in ciascuno di essi: gestione centri di raccolta comunale “Arechi” e “Fratte”; gestione impianto di recupero per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi nel capannone sul piazzale “B” del sito di Ostaglio; attività di trasferenza del rifiuto organico; gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici con digestione aerobica ed anaerobica.

STANDARD DI QUALITA’

Nella carta dei servizi, infine, vengono definite alcune procedure. In particolare: accessibilità alle informazioni; diritti e doveri degli utenti; reclami; forme di risarcimento; impegni dell’Azienda; fattori di qualità, indicatori e standard; indagini di gradimento del servizio; istituzione tavolo paritetico per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; validità della Carta; finanziamento attività

La carta si può scaricare al seguente link:

https://www.salernopulita.it/images/doc/carta_servizi_2023.pdf