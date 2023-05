Di Marco Visconti

Arriva una bella notizia dal plesso di endoscopia digestiva operativa «Gaetano Fucito» di Mercato San Severino: un paziente non candidabile per un intervento chirurgico, a causa di problemi respiratori, viene salvato con l’endoscopia, si tratta di un intervento mini-invasivo. Il merito di questo intervento innovativo va al direttore del plesso ospedaliero, il dottor Attilio Maurano, insieme alla sua equipe: dottor Claudio Zulli, dottor Mariano Sica e dottor Mario Gagliardi. «Abbiamo condotto ieri pomeriggio un intervento salvavita in un paziente che non poteva subire un intervento tradizionale, credo che siamo i primi in Campania a effettuare questo tipo di intervento» commenta il dottor Maurano. I dottori sono stati impegnati per l’intervento mini-invasivo fino alle ore 19. In merito all’intervento effettuato al paziente, i dottori hanno posizionato un tubicino di metallo auto-espandibile, che consente di collegare la colecisti con lo stomaco, quindi hanno fatto uscire dallo stomaco tutto il materiale necrotico, il pus che c’era nella colecisti. In conclusione, sottolinea il dottor Maurano, «la persona non ha corso il rischio di una setticemia». Si tratta di un intervento innovativo perché, precisa Maurano, «bisogna avere esperienza sull’uso dell’ecoendoscopio, possiamo dire che gli ecoendoscopi in provincia di Salerno non sono utilizzati per la puntura del pancreas, noi, invece, siamo gli unici a utilizzarli in questo modo. Noi siamo il centro di riferimento regionale per la patologia biliare e pancreatica, nominati dalla Regione Campania. La nostra attività si esplica su queste azioni innovative». Il dottore rassicura lo stato di salute del paziente che ha subito l’intervento di endoscopia, «il paziente sta bene, ha superato l’intervento brillantemente, è un intervento mini-invasivo, non gli è stata aperta la pancia». Il plesso ospedaliero nasce 20 anni fa grazie al dottor Maurano, oggi stanno con lui 8 medici e ha un gruppo di 18 infermieri, il personale opera in 6 sale di endoscopia e in 1 sala operatoria. I primi anni il plesso ospedaliero copriva l’area geografica di Mercato San Severino e dintorni, ora copre tutta la Campania. Attualmente collabora con importanti realtà come l’università americana «Johns Hopkins». L’ospedale «Gaetano Fucito» fa annualmente circa 800 interventi l’anno alle vie biliari e al pancreas, mostrandosi come luogo di eccellenza del Sud Italia. In ragione della fervida attività svolta, il dottor Maurano nutre in prospettiva per l’ospedale di aggiungere un numero maggiore di posti letto. Quando i posti letto si riempiono al plesso ospedaliero, i dottori devono fare ricorso a quelli disponibili al reparto di chirurgia. «Avere altri posti letto che ci possiamo gestire noi, specifica Maurano, ci consentirà di programmare meglio gli interventi. Senza posti letto dobbiamo aspettare il reparto di chirurgia che ci dia la possibilità di ricoverare qualcuno». Questo luogo ospedaliero non smette mai di sorprendere: infatti il dottor Maurano svela la prossima azione innovativa che svolgerà insieme al suo gruppo, «l’accesso delle vie biliari attraverso la parete. Stiamo completando la gara per acquistare un endoscopio di 3 millimetri, che viene messo dal radiologo attraverso la pancia e non passa tramite la bocca. Ciò sarà utile per i pazienti che hanno una via biliare alterata».