Gli Stati Generali della Comunicazione fanno tappa a Salerno, escludendo però i rappresentanti locali di questo vasto settore. Iniziativa organizzata dal Corecom Campania, ieri tanti i rappresentanti (non locali, lo ricordiamo) che hanno affollato il teatro Verdi di Salerno. “Il futuro del giornalismo tra social network ed intelligenza artificiale, come l’informazione può respingere l’assalto delle fake news” è stato il tema dell’iniziativa e, per l’occasione, sono stati concessi alcuni premi: Per la sez. Tv, premiati Milo Infante: Rai2, Vice Direttore Approfondimenti Rai; Eleonora Daniele, giornalista di Rai 1; Oreste Lo Pomo, caporedattore centrale Tgr Campania e Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti; Antonio Parlati, Centro Produzione Rai di Napoli; per la Radio: Debora Rosciani: Radio 24; per il Cinema: Film Commission Campania; Produzione Bastardi di Pizzofalcone; Produzione L’amica geniale; perr la comunicazione sportiva: Gianfranco Coppola e Maurizio Milan, Ad Salernitana. «Un periodo molto difficile in cui chi ha responsabilità di coordinamento, diffondere e gestire i notiziari si trova spesso a dover verificare le fonti, cosa dimenticata per la velocità con cui la notizia arriva e vengono richieste dai settori centrali – ha dichiarato il noto giornalista salernitano ma residente a Napoli Coppola – E’ un invito a migliorarsi sempre, stare al passo con i tempi perché noi facciamo il mestiere più bello del mondo, siamo destinatari di tante notizie e curiosità». Ad aprire i lavori il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella: «È molto centrato sull’attualità dell’informazione, oggi questi temi vengono rapportati in un contesto europeo per bilanciare la libertà d’espressione – ha detto – I giornalisti non è che sbagliano ma le notizie arrivano immediate, è importante continuare a verificare le fonti». Per la polizia postale a ricevere il premio Maria Rosaria Romano. «E’ un’occasione importante per la città ma soprattutto un’occasione importante per la Campania e per le telecomunicazioni, una spinta propulsiva a far sì che il tema del linguaggio possa essere riportato al centro – ha dichiarato Carola Barbato, presidente Corecom Campania – La comunicazione è cambiata sostanzialmente, siamo qui per sviscerare proprio questi aspetti e alla fine di questo percorso, che vede la presenza di cinque tappe, nascerà un tomo che ci auguriamo essere una guida autorevole per gli addetti ai lavori ma soprattutto per i giovani».

Quella di ieri è stata per il governatore De Luca l’ennesima occasione per attaccare la stampa, raccontare storie che, a suo dire, caratterizzerebbero la sua persona, puntando il dito contro l’informazione e, soprattutto, contro i suoi rappresentanti.