di Mario Rinaldi

Questo matrimonio s’adda fare. E si è fatto. Ieri mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi al “Garden Eventi” di Scafati, il candidato sindaco Corrado Scarlato e i candidati Francesco Carotenuto e Michele Grimaldi hanno annunciato l’accordo politico che li vedrà correre uniti al ballottaggio di domenica e lunedì 28 maggio contro Pasquale Aliberti. E’ stato stesso Scarlato ad ammettere che da solo non avrebbe avuto alcuna speranza di battere l’avversario che ha avuto il 40% di preferenze a fronte di circa il 27%. Ecco dunque che Grimaldi con il suo circa 15% di preferenze e Carotenuto con circa l’8% vanno in soccorso di Scarlato nel tentativo di rimontare lo svantaggio e portare Corrado Scarlato a sedere sulla poltrona di sindaco. Sarà comunque un percorso in salita perché per quanto Aliberti abbia annunciato di voler continuare a camminare da solo, c’è comunque da considerare i voti “liberi” del sindaco uscente Cristoforo Salvati con il suo 8,5% che potrebbero essere l’ago della bilancia per far pendere la vittoria elettorale dall’una o dall’altra parte. Bisognerà capire gli elettori di Salvati con chi andranno. Al di là di ogni ragionevole dubbio appare logico immaginare che Fratelli d’Italia, trattandosi di un partito del centrodestra, possa essere più orientato nella direzione dei suoi simili, vale a dire “Forza Italia”, Lega e “Noi Moderati” che appoggiano Aliberti. Ma c’è comunque una forte incognita che pesa sull’elettorato di Salvati e ci sono vecchi attriti da superare. Quindi, non è escluso che, attraverso una buona opera di persuasione, gli elettori dell’ex sindaco possano appoggiare Scarlato. E se così fosse, considerato che la matematica non è un’opinione, potrebbe avvenire una clamorosa rimonta che ribalterebbe il risultato del primo turno. “Abbiamo avuto idee divergenti – ha detto Scarlato nel corso della conferenza stampa – tuttavia dopo il primo turno, insieme agli amici Francesco e Michele ci siamo seduti al tavolo per fare una sintesi sul programma e abbiamo trovato diversi punti in comune che intendiamo portare avanti con forza e coraggio dall’ambiente ai lavori pubblici, alle calss action per ottenere i risarcimenti danni delle alluvioni e tanti altri temi. Quello che faremo in questa ultima settimana di campagna elettorale prima del ballottaggio sarà una campagna votata alla correttezza contro l’odio senza scendere a provocazioni”. “Da oggi – ha detto Carotenuto – Scarlato diventa il nostro candidato sindaco. Ci siamo seduti al tavolo e, come già annunciato, ci siamo trovati d’accordo sui programmi. Ora è giunto il momento della responsabilità per Scafati. Il nostro non è un apparentamento tecnico come qualcuno ha voluto far apparire, ma un accordo politico con una concreta visione di rilancio della nostra città”. L’incontro con i giornalisti è stato chiuso da Grimaldi il quale ha sottolineato come “al primo turno siamo andati divisi come centrosinistra perché, in buona fede, c’erano idee diverse. Tutte valide, ma diverse. I cittadini hanno scelto Scarlato e noi rispettiamo la loro volontà, decidendo, sempre in buona fede di sostenerlo sia io che l’amico Francesco Carotenuto. Metteremo da parte odio, rancore e vendetta che sono sentimenti che non ci appartengono e ci concentreremo solo sull’amore per Scafati. La nostra è un’idea politica di rappresentanza delle istanze e non di accentramento del potere come avviene dall’altra parte. E’ giunto il momento di cambiare le cose per Scafati e i cittadini hanno in mano lo strumento e il potere per cambiare le sorti della nostra città”. Un confronto, dunque, che si preannuncia rovente in questa ultima settimana di campagna elettorale tra la gente e nelle piazze di Scafati.