«Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la Salernitana rimane in Serie A per un’altra stagione». Inizia così il messaggio firmato da Paulo Sousa tecnico della Salernitana che festeggia la salvezza della sua squadra. «Questa è la passione, la determinazione, la resilienza che brucia in noi tutti. Grazie ai miei giocatori per la vostra dedizione incrollabile, al nostro Presidente per averci creduto , al nostro Direttore e tutto il suo staff per esserci super preparati profissional è umanamente al mio staff e a tutta la famiglia granata per il lavoro fondamentale ed instancabile fatto lontano dai riflettori» – prosegue Sousa.

L’allenatore portoghese poi ringrazia i tifosi: «Grazie alla città di Salerno, ai nostri straordinari tifosi, cuore pulsante della Salernitana. La vostra vicinanza e la vostra fede nella squadra sono la nostra forza. Questo video di un bambino nella curva ultras che canta con tutto il cuore per la Salernitana è per me la perfetta rappresentazione del nostro spirito. Questa impresa è per lui e per tutte le nuove generazioni che seguiranno la nostra amata squadra. Ora festeggiamo, ma domani torniamo al lavoro. Altre sfide ci attendono, altre vittorie da conquistare. Siamo la Salernitana».