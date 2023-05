di Marco De Martino

SALERNO – Quello di oggi potrebbe essere un giorno storico per la Salernitana (l’esultanza dei calciatori sotto la Sud nella foto di Gambardella). Senza giocare, infatti, i granata potrebbero ottenere aritmeticamente la seconda salvezza in massima serie della propria ultra-centenaria storia. La Salernitana infatti potrebbe festeggiare dal divano la permanenza in massima serie se gli scaligeri, terz’ultimi in coabitazione con lo Spezia, non dovessero vincere a Bergamo contro l’Atalanta nell’anticipo in programma questo pomeriggio alle ore 18. Questa è però solo la prima delle tre combinazioni che potrebbero consentire ai granata di tagliare il traguardo già in questo turno di campionato.

OGGI SI TIFA… ATALANTA Come detto, la prima eventualità che potrebbe far festeggiare la Salernitana è la mancata vittoria dell’Hellas al Gewiss Stadium. Anche con un pareggio, infatti, gli scaligeri non potrebbero più raggiungere i granata visto che il distacco, a due turni dalla fine, sarebbe di 7 punti (Salernitana 38, Verona 31 oppure, in caso di ko, 30). Se i gialloblù questo pomeriggio dovessero compiere l’impresa con l’Atalanta, la Salernitana potrebbe giocarsi il secondo match point, sempre comodamente dal divano davanti alla tv, domani alle ore 12.30 quando al Via del Mare si affronteranno, in un vero e proprio spareggio, Lecce e Spezia. I liguri, anch’essi terz’ultimi, possono soltanto vincere per evitare l’aritmetica salvezza degli uomini di Paulo Sousa. Con una sconfitta o con un pareggio, contro i salentini, non potrebbero più agganciare la Salernitana (Salernitana 38, Spezia 31 o 30). Se anche questa eventualità non dovesse verificarsi, la compagine cara al presidente Iervolino avrà a disposizione addirittura un terzo match point. All’Olimpico, con una vittoria lunedì sera contro la Roma, la Salernitana sarebbe certa della permanenza in serie A. Non lo sarebbe in caso di pareggio contro i giallorossi e di contemporanea vittoria delle terz’ultime Spezia e Verona perché il distacco con entrambe scenderebbe a 6 punti e, a due giornate dal termine, a parità di punti la regola vuole lo spareggio per non retrocedere (Salernitana 39, Spezia e Verona 33). E comunque, anche se nel turno che è già iniziato con l’anticipo di ieri sera tra Sassuolo e Monza, tutto dovesse andare per il verso sbagliato, la Salernitana avrebbe la possibilità per chiudere i conti raccogliendo anche un solo punticino in una delle gare restanti in calendario, in casa con una Udinese già in vacanza ed in trasferta contro una Cremonese ormai virtualmente retrocessa. Calcoli, ipotesi, tabelle che portano tutte ad un unico risultato: la Salernitana, dopo il successo ai danni dell’Atalanta firmato da Candreva al 93’ è virtualmente salva. E questa sera attorno alle ore 20, ironia della sorte proprio grazie alla formazione orobica, potrebbe arrivare anche la certezza aritmetica.