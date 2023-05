SALERNO – Richiesta accolta. Salernitana-Udinese si giocherà sabato pomeriggio alle 15. Si chiude così una vicenda piuttosto grottesca con la squadra granata che rischiava di essere nuovamente penalizzata dalle decisioni della Lega in sede di calendario. Giocando domani contro la Roma, venerdì sarebbe stato effettivamente penalizzante per la squadra di Paulo Sousa. La Salernitana, sospinta anche dalla rabbia manifestata sui social dalla tifoseria, ha subito alzato la voce. Già nel pomeriggio di venerdì il presidente Iervolino si è messo in contatto con il presidente della Lega A Casini, adducendo inoltre la presenza di un evento motoristico nel piazzale antistante dello stadio Arechi. Ieri mattina poi l’ad Milan, a margine di un evento al Teatro Verdi ha confermato la linea della società chiedendo il ripristino della calendarizzazione originale, ovvero domenica pomeriggio. Nel pomeriggio la società ha poi inviato anche una pec in Lega. Dopo pochi minuti, è arrivato il comunicato che ha ufficializzato lo spostamento della partita a sabato pomeriggio alle ore 15. Un cambio che fa felice tanti tifosi, anche se in molti avrebbero preferito si potesse giocare di domenica, considerato che il sabato è comunque in corso l’evento motoristico “Bizzarro Motor Show” e che quindi qualche problema di parcheggio è da mettere in preventivo. Una vittoria in ogni caso per la società granata. Un giorno in più anche per i tifosi che stanno preparando, già da qualche giorno, una scenografia da brividi per omaggiare la squadra di Paulo Sousa e festeggiare la seconda storica salvezza consecutiva. Naturalmente, come è giusto che sia, il contenuto dello spettacolo della curva sud Siberiano resterà top secret. Nel frattempo, la gestione dei biglietti per la gara di domani contro la Roma ha lasciato interdetti tanti tifosi. Dopo il sold out della prima scorta di tagliandi, in molti aspettavano che fosse messa in vendita un’ulteriore scorta di tagliandi. Invece, nel silenzio generale, di ulteriori biglietti rimasta solo l’inutile attesa. Il Codacons, nella persona del presidente Enrico Marchetti e dell’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale, pubblica uno stralcio della diffida inviata al Questore di Roma, al Prefetto capitolino, al Ministro degli Interni, alla FIGC e alla US Salernitana, in relazione ai biglietti per la tifoseria salernitana nella trasferta di Roma. “Questa associazione, in relazione alla partita di calcio di Serie A, Roma – Salernitana, programmata per il prossimo 22 maggio 2022, ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di sostenitori della US Salernitana. Essi sostenitori, a ragione, ritengono si sia ingenerata confusione, e falsa aspettativa, sulla vendita dei tagliandi; infatti, le autorità preposte avevano dapprima reso noto che i biglietti per il settore ospiti (Curva Nord/Distinti nord) erano pari a 6.000 unità circa, senza restrizioni di sorta; decisione ragionevole e ben ponderata visto che non vi erano, né vi sono, ragioni che possano minimamente compromettere l’ordine pubblico o sollevare preoccupazione alcuna in termini di sicurezza o, si ripete, di ordine pubblico. Successivamente, esaurita la prima scorta di biglietti per il settore ospiti, per un numero pari a circa 3.330 unità, nulla fino ad oggi è stato detto sull’ulteriore vendita di biglietti d’ingresso per la tifoseria salernitana. Non una informazione, non una notizia, con una intera città sportiva lasciata sospesa, senza aggiornamenti di sorta”. Dalla Roma e dalla Salernitana nessun commento, ma non è la prima volta che la gestione della vendita dei tagliandi sollevi dubbi e perplessità tra i tifosi semplici e magari non riconducibili a qualche club organizzato.