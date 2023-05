Continuano i furti di rifiuti da parte dei cittadini per poi rivendere la merce nei mercati. La denuncia arriva da Salerno Pulita, annunciando che la scorsa notte, lungo alcune strade della città, è stato riscontrato, ancora una volta, il tentativo di furto di rifiuti da parte di alcune persone che cercano, nella frazione non differenziabile, prodotti tessili, piccoli raee ed oggetti metallici, da rivendere, successivamente, in alcuni mercati dell’area del Napoletano. «Grazie alla collaborazione delle Guardie Ambientali e della Polizia Municipale di Salerno abbiamo fermato alcune persone, denunciandole e sequestrando loro quanto avevano preso dall’interno dei cassonetti lungo alcune strade della città di Salerno», ha dichiarato la società guidata dal presidente Vincenzo Bennet che in più occasioni ha tentato di bloccare questa pratica illegale di rovistare tra i rifiuti, evitando anche che le strade si riempissero di scarti, dopo la distruzione dei sacchetti contenitore per agevolare il lavoro di ricerca e raccolta oggetti.