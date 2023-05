La stagione calcistica 2022-2023 sta ottenendo grandi numeri per quanto riguarda i dati relativi agli spettatori che seguono le gare in tv. Come ad esempio per l’incontro valido per la semifinale d’andata tra Milan e Inter, trasmessa in chiaro su Tv8, canale che appartiene a Sky, ma che è visibile da chiunque possieda una tv con decoder satellitare integrato.

Eventi sportivi in tv e in streaming video

C’è da dire però che oggi gli eventi sportivi vengono seguiti anche attraverso altre tipologie di device. Tra queste bisogna citare almeno smart tv, PC e laptop, smartphone e tablet per chi viaggia o si sposta di frequente. Sono però le smart tv ad avere i numeri più importanti, dato che la maggior parte degli utenti e degli spettatori ha provveduto a sostituire i vecchi apparecchi per poter visionare in modo corretto tutte le piattaforme di streaming dedicate al mondo dello sport. Troviamo quindi realtà come Now Tv, DAZN, Mediaset Infinity e Rai Play, per citare le piattaforme più importanti dedicate al contesto sportivo. Nel corso di questa stagione abbiamo potuto seguire il mondiale in Qatar, trasmesso integralmente sui canali Rai e sulla piattaforma di Ray Play, mentre per le gare di Champions League c’è un’altra realtà che sta prendendo piede assieme a Sky e a Mediaset. Si tratta di Prime Video, la piattaforma di Amazon dedicata al mondo dello streaming video. Da qualche tempo infatti anche Prime Video trasmette la migliore gara del mercoledì, per quanto riguarda la Champions League, mentre è molto attiva per altri sport come il football americano con la NFL già da qualche tempo.

La Champions League edizione 2022-2023

Tornando alla Champions League, la gara tra Milan e Inter, trasmessa in chiaro su Tv8 ha sfiorato gli otto milioni di spettatori, con punte di share che hanno raggiunto 33,2%. Sono numeri importanti specialmente visti in un’ottica di una stagione così lunga e densa di appuntamenti. Napoli-Milan, sempre per quanto riguarda la Champions League, è stata trasmessa in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma di streaming di Mediaset Infinity e ha ottenuto un altro record con 8,1 milioni di telespettatori. Al terzo posto c’è stata invece la gara sempre per i quarti di finale tra i portoghesi del Benfica e l’Inter, con oltre 5,4 milioni di telespettatori e uno share del 24,7%. In attesa di capire quali squadre si affronteranno nella finale di Istanbul, ricordiamo che la diretta tv sarà trasmessa sia su Canale 5 in chiaro, sia sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Metodi alternativi per seguire le gare di calcio in streaming

Ci sono poi altri metodi per seguire le gare di calcio e dei principali sport in diretta sulle piattaforme di streaming. Abbiamo già citato realtà come Mediaset Infinity, DAZN, Sky Go e Prime Video, ma ci sono altre piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi in diretta streaming, senza pagare i diritti. Si tratta di piattaforme come Pirlo Tv e Rojadirecta che è una delle realtà più conosciute in campo internazionale per gli eventi sportivi. In Italia è diventata famosa per aver trasmesso senza diritti i mondiali di calcio 2010 disputati in Sudafrica. Per la prima volta infatti le gare non venivano trasmesse in chiaro, come invece accadde poi nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar. Nel 2018 con la nazionale azzurra non qualificata i diritti tv vennero acquistati da Mediaset, che ebbe l’esclusiva, come è accaduto lo scorso anno per la Rai. In quell’occasione però con l’Italia che venne eliminata dopo la fase a gironi, il mondiale che vide la Spagna trionfare per la prima volta fu seguito anche in streaming video da una realtà come quella di Rojadirecta.

Gli eventi sportivi per la prossima stagione 2023-2024

In attesa di conoscere quali saranno le squadre italiane che giocheranno la prossima stagione di Champions, Conference ed Europa League, è bene ricordare come il Napoli di Luciano Spalletti, avendo vinto lo scudetto è già automaticamente qualificata per la prossima Champions League. Stessa cosa anche per il Barcellona di Xavi, mentre aumentano le chance di vedere anche il Manchester City di Pep Guardiola, il PSG e il Bayern Monaco, tanto per citare le cosiddette formazioni di prima fascia. Quest’anno il Napoli è arrivato ai quarti di finale di Champions League, un traguardo storico per il club azzurro che non era mai andato oltre gli ottavi di finale in questa competizione. Storia differente per Roma, Inter, Juventus e Milan, tutte squadre che sono arrivate almeno una volta in finale e che salvo per i giallorossi hanno vinto rispettivamente tre, due e sette edizioni. Anche la Fiorentina in passato ha disputato una finale di Champions League, quando però questa competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Quest’anno il calcio italiano è riuscito a riportare una squadra in finale di Champions League, a distanza di sei anni dalla finale di Cardiff persa dalla Juventus di Allegri contro il Real Madrid di Zidane.