di Erika Noschese

Il parco giochi di Torrione in totale stato di degrado e abbandono. La denuncia arriva dal comitato territoriale Salerno Mia, attraverso il referente Dario Renda che evidenzia come il verde pubblico sia in stato di incuria, giostrine completamente sporche, rotte e con deiezioni di gabbiani ed altri animali sopra. Pari a zero il livello di sicurezza a causa di presenza, all’interno del parco, di pezzi di giostrine, abbandonate nell’area, cumuli di rifiuti e fogliame che rende pericoloso camminare. Altro aspetto particolarmente pericoloso la presenza di corrente elettrica per alimentare alcune giostre, soprattutto in questi giorni di pioggia abbondante. «É una vergogna e questo è un altro esempio che sottolinea lo stato della nostra città, e non si capisce che se non si cambia rotta immediatamente nel prossimo futuro la situazione potrà solo peggiorare con tutte le conseguenze del caso:Abbandono della città da parte dei cittadini, i bambini diminuiranno, l’elemento turistico sarà sempre più da “fast-food”, il commercio ovviamente tenderà a diminuire, il degrado sociale e la criminalità continuerà ad aumentare, il valore degli immobili crollerà e chi ha investito la propria vita in questa città si troverà con il nulla in mano – ha dichiarato Dario Rende, a nome del comitato Salerno Mia – Io non ci sto, non voglio lasciare questa situazione in eredità ai figli e nipoti di Salerno e non accetto che le persone con disabilità o difficoltà motorie si sentano costrette a dover abbandonare la città che amano e che vogliono vivere. E sono anche convinto che con poco ed insieme la città può cambiare!».