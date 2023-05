Ansia e preoccupazione si sono trasformate in tragedia a Bracigliano dopo la scomparsa di Salvatore Amabile, un artigiano locale di 50 anni. L’uomo era sparito ieri mattina mentre si trovava sui monti nella località di Cetronico alla ricerca di asparagi. Le preoccupazioni sono aumentate quando i familiari non lo hanno visto tornare a casa per il pranzo e hanno subito dato l’allarme.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri, i vigili urbani e la protezione civile, hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca per cercare di individuare Salvatore. Il sindaco di Bracigliano si è recato sul posto per monitorare da vicino la situazione.

Nonostante gli sforzi intensivi delle squadre di ricerca, le speranze si sono affievolite nel tardo pomeriggio di oggi, 19 maggio, quando il corpo senza vita di Salvatore Amabile è stato ritrovato. È stato un duro colpo per la comunità locale, che si era unita nella speranza di una conclusione positiva a questa dolorosa vicenda.

Le circostanze esatte della sua morte non sono state divulgate al momento.