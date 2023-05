di Erika Noschese

Aiutare concretamente le imprese femminili con una cultura mirata alla parità di genere e inclusione. È questo l’obiettivo della Bcc Monte Pruno che scende in campo a sostegno del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno. Iniziative presentate ieri pomeriggio durante il convegno dal titolo “Imprenditoria Femminile e Pnrr” tenutosi ieri per fare il punto rispetto a tematiche di grande attualità come la transizione ecologica e digitale nell’ambito del Pnrr. La Banca Monte Pruno ha infatti espresso la volontà di destinare parte degli ultimi plafond destinati alla transizione ecologica e al green, ad aziende femminili. Dunque, obiettivo della misura è concedere tranquillità alle famiglie in un periodo di forte incertezza a causa del caro bolletta. Altra misura è finalizzata, invece, a contrastare il rincaro energetico, sostenendo progetti ecosostenibili per una transizione ecologica territoriale. Dunque, gli interventi ammissibili vanno dal finanziamento per gli impianti fotovoltaici e termici agli impianti termoidrauloici fino all’installazione di sistemi di isolamento termico, la coibentazione di pareti e coperture, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’acquisto di elettrodomestici di classe A+ o superiore. Con tale iniziativa, grazie ad una partnership con il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno e la Camera di Commercio stessa, si vanno ad intensificare le azioni della Bcc Monte Pruno a supporto dell’imprenditoria femminile. «La nostra banca è molto sensibile a queste iniziative, soprattutto per quanto riguarda le imprese al femminile, è un tema molto attuale, soprattutto perché oggi più che mai ci rendiamo conto che queste iniziative devono essere favorite per queste categorie – ha affermato Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno – Questo tavolo di lavoro rappresenta al meglio la nostra idea di fare rete. Le opportunità sono molteplici e la nostra Banca, con grande tempestività, intende ascoltare le esigenze, dando risposte. È un ottimo inizio e siamo soddisfatti di aver costruito questa intesa per lo sviluppo concreto che potrà avere nella nostra comunità, con le donne al centro». Il direttore Albanese ha dunque chiarito che la Banca ha deciso di sostenere iniziative contro il caro bolletta e a favore della transizione ecologica, attraverso due iniziative: detrazioni a tasso agevolato per il pagamento delle bollette per alleviare le sofferenze e l’energia alternativa. «Ci definiamo una banca in ascolto, dunque con le donne e con la Camera di Commercio cercheremo di fare sinergia perchè solo se si riesce a fare rete si può alleviare qualche problema», ha aggiunto Albanese.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Vice-Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Gallo e del Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Michele Albanese. «Per noi quest’evento spinge l’economia del territorio e in particolare delle imprese femminili che, per noi, sono determinanti – ha dichiarato il vice presidente della Camera di Commercio, Gallo – Parliamo di imprese che rappresentano circa il 20% di quelle iscritte alla Camera di Commercio e che hanno bisogno di un sostegno maggiore in virtù delle difficoltà che si incontrano sul mercato». Successivamente l’evento ha visto gli interventi di Agnese Ambrosio, Presidente del Comitato provinciale per l’imprenditorialità femminile della Cciaa di Salerno, di Francesca Sessa, Referente parità di genere della Bcc Monte Pruno, e di Consuelo Vicidomini, Area Crediti Bcc Monte Pruno. Ha coordinato l’incontro la giornalista Monica Di Mauro. «Abbiamo colto al volo quest’opportunità che viene fornita dalla Banca Monte Pruno per favorire le imprese al femminile – ha dichiarato Agnese Ambrosio – Transizione ecologica e digitale sono gli argomenti che più premono per il rilancio dell’economia perchè le aziende che digitalizzano o risparmiano energia sono quelle ritenute più affidabili dai fornitori, con un rilancio maggiore sul mercato». Sul tavolo dei lavori diverse azioni di sostegno a disposizione delle numerose aziende femminili presenti, come finanziamenti per contribuire concretamente alla transizione ecologica o misure dedicate ai loro progetti imprenditoriali. La partnership con il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno nasce proprio per far emergere esigenze e necessità del mondo imprenditoriale femminile, verso cui la Banca Monte Pruno intende concentrare le attenzioni. Apprezzati dagli addetti ai lavori gli interventi proposti e l’impegno messo in campo dall’istituto di credito cooperativo per supportare l’economia territoriale. A chiarire il passaggio tra imprenditoria femminile e Pnrr Francesca Sessa, Referente parità di genere della Bcc Monte Pruno: «La banca vuole essere partner fattiva delle imprese al femminile della provincia di Salerno e vuole concretamente presentare misure che agevolano queste imprese nell’accesso al credito che consolida il loro sviluppo nel futuro». Dall’ultima indagine di Unioncamere le imprese al femminile hanno investito in tecnologia e green ma hanno difficoltàè a sostenere l’investimento nel tempo e farne da volano per progetti concreti. «La Banca può aiutare affinchè questa sostenibilità sia fattiva nel medio e lungo termine», ha chiarito Francesca Sessa.