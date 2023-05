SALERNO – Mentre la Salernitana continua i suoi allenamenti in vista della Roma (ieri seduta mattutina al Mary Rosy senza particolari intoppi) dalla Lega serie A arriva l’ennesima decisione discutibile che ha mandato su tutte le furie i tifosi granata (nella foto di Gambardella). Il match tra Salernitana ed Udinese, inizialmente programmato per domenica alle ore 15, è stato anticipato addirittura al venerdì con orario ancor più folle, le 18,30. Uno spostamento che inevitabilmente farà saltare i propositi di tutto esaurito dell’Arechi in occasione dell’ultima gara casalinga della stagione. In tantissimi infatti saranno impegnati al lavoro e non potranno essere allo stadio, inclusi molti possessori degli abbonamenti. Questo per favorire ancora una volta le emittenti televisive e quelle società che ormai dispongono di favori ormai alla luce del sole e senza che nessuna abbia il coraggio di opporsi.