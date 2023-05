La commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e altre associazioni criminali, anche straniere si riunirà il 23 maggio, alle ore 13, nella sede di Palazzo San Macuto per la sua costituzione. Lo ha annunciato in Aula al Senato il vicepresidente di turno, Maurizio Gasparri, comunicando i nomi dei componenti di Camera e Senato. I senatori sono: Gianluca Cantalamessa (Lega), Francesco Castiello (M5s), Costanzo Della Porta, Aurora Floridia (FdI), Antonio Iannone (FdI), Filippo Melchiorre (FdI), Tilde Minasi (Lega), Franco Mirabelli (Pd), Dafne Musolino (Aut), Luigi Nave (M5S), Raffaella Paita (Az-Iv), Manfredi Potenti (Lega), Vincenza Rando (Pd), Sergio Rastrelli (FdI), Raul Russo (FdI), Salvatore Sallemi (FdI), Giorgio Salvitti (Cd’I-Nm), Roberto Scarpinato (M5S), Etelwardo Sigismondi (FdI), Francesco Silvestro (FI), Sandro Sisler (FdI), Nicoletta Spelgatti (Lega), Daniela Ternullo (FI), Valeria Valente (Pd) e Walter Verini (Pd). I deputati sono: Alfredo Antoniozzi (FdI), Stefania Ascari (M5S), Anthony Barbagallo (Pd), Pino Bicchielli (NM), Federico Cafiero De Raho (M5S), Anastasio Carrà (Lega), Giuseppe Castiglione (Az-Iv), Chiara Colosimo (FdI), Saverio Congedo (FdI), Mauro D’Attis (FI), Riccardo De Corato (FdI), Francesco Gallo (misto), Michele Gubitosa (M5S), Giandonato La Salandra (FdI), Giovanni Maiorano (FdI), Francesco Michelotti (FdI), Andrea Orlando (Pd), Elisabetta Piccolotti (Avs), Pietro Pittalis (FI), Erik Pretto (Lega), Giuseppe Provenzano (Pd), Debora Serracchiani (Pd), Valeria Sudano (Lega), Chiara Tenerini (FI) e Gianpiero Zinzi (Lega). ”La designazione a componente della commissione Antimafia mi onora e mi carica di responsabilità, nei confronti della mia terra e di aree del nostro Paese che devono tornare ad essere sicure per i cittadini, attrattive per gli investimenti, adeguate a garantire un futuro ai nostri figli – ha dichiarato Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati – Profonderò pieno impegno affinché i lavori di questo organismo parlamentare possano contribuire a fornire un quadro conoscitivo importante per la comprensione dei fenomeni criminali e per l’assunzione di decisioni adeguate”.