di Erika Noschese

L’ex consigliere regionale Nello Fiore è stato nominato presidente di Campania Bonifiche, società tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. Una nomina che arriva a pochi mesi dalla fine dell’esperienza di Palazzo Santa Lucia: Fiore, infatti, era subentrato a Nino Savastano, al centro dello scandalo giudiziario per i presunti appalti truccati nel processo ribattezzato Sistema Salerno e che ha coinvolto anche le cooperative. Un’inchiesta che, con il passare delle udienze, si è sgonfiata sempre di più e con il ritorno alla libertà, l’ex assessore comunale di Salerno ha fatto ritorno in Regione Campania. Nel mese di giugno 2022, l’ex consigliere Regionale di Campania Libera ha lasciato, dopo un lungo periodo, la Presidenza dell’Asis, società partecipata di numerosi comuni della Provincia di Salerno, impegnata nella manutenzione delle condutture dell’acqua potabile. A sostituire Fiore l’ex assessore all’Urbanistica Mimmo De Maio e proprio per queste ragioni si vocifera che Fiore alle scorse Politiche si sia avvicinato pericolosamente alla coalizione di centrodestra tanto da promettere un suo impegno attivo per spingere gli “avversari politici” alla vittoria. E proprio questo avrebbe portato Fiore a pretendere un nuovo incarico di spicco, come accaduto poi con la nomina di presidente della società Campania Bonifiche che mette tutti d’accordo e permette ad Antonio Fiore, figlio di Nello, di fare un passo indietro rispetto alla richiesta di un suo ingresso in giunta. Il sindaco, infatti, dopo la sua riconferma ha scelto di nominare un assessore in meno, riservandosi poi di assegnare la delega in un secondo momento. E in giunta, come ampiamente anticipato, entra Rocco Galdi. Dopo l’iniziale sì del sindaco Napoli la questione sembra essere ferma al palo ma i ben informati sostengono che la lieta notizia arriverà verso il 30 maggio, magari proprio in occasione del consiglio comunale.