«Il riconoscimento dello sport nell’articolo 33 della Costituzione è un passaggio che ci inorgoglisce. Questo è un lavoro di sintesi politica partito nella scorsa legislatura. È un momento importante, perché esiste un mondo di praticanti che lo attende da tanti anni. Una occasione di rendere merito a tutti coloro che lo praticano». Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, primo firmatario della Legge di Modifica Costituzionale, ieri al Senato per la terza lettura e che ha ottenuto grande riscontro tra i parlamentari. «A destra c’è stata sempre una grande sensibilità nei confronti di questo settore. Non a caso la prima proposta di legge fu presentata anni fa da Giulio Maceratini ed è doveroso da parte mia ringraziare tutti i parlamentari che hanno espresso il voto favorevole – ha detto ancora il senatore salernitano – Lo sport è lo strumento migliore per raggiungere tanti obiettivi sociali. Rappresenta l’arma migliore per allontanare i giovani dalle devianze. Rappresenta lo strumento attraverso il quale raggiungiamo obiettivi di sanità pubblica e aiuta a coinvolgere anche chi ha qualche anno in più. Con questo governo lo sport è al centro e la creazione di un ministero ad hoc ne è la prova. Questo è solo il punto di partenza per un mondo straordinario che ha dato tutto per la nostra Nazione».