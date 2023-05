Negli ultimi anni, la diffusione delle scommesse in Italia è aumentata notevolmente grazie all’avvento delle piattaforme di gioco online. Se sei un appassionato di sport, scommettere è un modo divertente per trascorrere il tempo libero in compagnia dei tuoi amici, commentando magari la partita della tua squadra del cuore. Se, invece, lo sport non fa al caso tuo, non preoccuparti: alcuni siti di scommesse come Sisal.it offrono la possibilità di giocare anche sugli eventi del cinema e della TV, come ad esempio Sanremo o gli Oscar.

La maggior parte dei giocatori, però, ama lo sport, in tutte le sue forme. Scopriamo quali sono gli sport più seguiti (e su cui si scommette di più) in Italia.

Quali sono gli sport preferiti dagli italiani?

In Italia, gli sport più popolari per le scommesse sono il calcio, il tennis e il basket. Il calcio in particolare è il più seguito e può essere considerato senza dubbio il “re delle scommesse sportive”. La Serie A italiana, con i suoi grandi club come Milan, Juventus, Inter, Napoli e Roma, attira moltissimi scommettitori che ogni settimana amano giocare la propria schedina sulle partite del campionato italiano. Inoltre, anche le competizioni europee come la Champions League e l’Europa League sono molto seguite dagli scommettitori italiani.

Il tennis è un altro sport molto amato su cui scommettere in Italia, soprattutto durante i tornei del Grande Slam come l’Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e gli US Open. I tennisti italiani come Matteo Berrettini e Jannik Sinner stanno guadagnando sempre più successo sui campi internazionali, attirando l’attenzione degli scommettitori italiani.

Infine, il basket è un altro sport che sta attirando sempre più seguaci tra gli scommettitori in Italia. La Serie A italiana di basket è diventata negli ultimi anni una delle competizioni più seguite, soprattutto durante i playoff e le finali del campionato. Inoltre, la NBA americana è seguita da molti appassionati di basket in Italia, che scommettono sulle partite dei loro team preferiti.