È stato rinvenuto questa mattina, nei pressi di un fondo privato, il cadavere di un uomo, in una zona verde di via Generale Ferrante Gonzaga, nel quartiere Sant’Anna. Stando a quanto emerso fino ad ora, si tratta di un 45enne scomparso da Campagna circa un mese fa. Il ritrovamento avvenuto dai proprietari del fondo che stavano effettuando interventi di pulizia. Sul posto gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele, e, in supporto, gli uomini della Squadra Mobile di Salerno. Si attende l’arrivo del medico legale.