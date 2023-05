“SINERGIE IN RETE. AMBIENTE, RICERCA E SVILUPPO. IL RUOLO DELL’UNIVERSITA’ PER LA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE”. È questo il titolo del convegno che si terrà oggi alle ore 17 presso l’Aula Carmine Pecoraro dell’Università degli Studi di Salerno, con la partecipazione dell’Assessore Regionale della Campania alla Ricerca, Innovazione e Start Up Valeria Fascione che focalizzerà le sue attenzioni sulle politiche regionali per l’innovazione dell’imprese.

Un appuntamento per presentare “Sinergie in rete”, la prima rete d’imprese della Provincia di Salerno ad occuparsi di sostenibilità, che persegue l’obiettivo dell’innovazione tecnologica attraverso la ricerca e lo sviluppo.

Ad introdurre ed a moderare i lavori Anna Rosa Sessa- Direttore generale di Sinergie in Rete. A portare i saluti istituzionali il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.

Ad intervenire al convegno:

Vincenzo Calce- Presidente Sinergie in Rete

Sinergie in Rete. Ambiente, Ricerca e Sviluppo

Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale

Il ruolo delle istituzioni per la sostenibilita’ delle imprese

Alfonso Vuolo, Professore Ordinario Diritto Costituzionale Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Tutela dell’ambiente, poteri pubblici, iniziativa economica

Vincenzo Naddeo, Professore Ordinario Ingegneria Sanitaria e Ambientale Unisa

La ricerca nel settore della tutela ambientale: prospettive e casi studio

Carmen Gallucci, Professore Associato di Finanza Aziendale

La finanza sostenibile. Prospettive per la crescita e lo sviluppo delle imprese.

Francesco ventura, Esperto

Finanziamenti agevolati ed opportunita’ fiscali nell’attivita’ di ricerca, sviluppo ed innovazione

Stefano banini, Direttore Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica ed Ambientale

La digitalizzazione delle imprese nell’ottica dell’innovazione e della sostenibilita’

A patrocinare l’evento Sponge srl, spin off dell’Università degli Studi di Salerno, e l’Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore.