di Marco Visconti

Arriva un’altra doccia fredda per la famiglia Boulila e, più in generale, per la comunità di San Valentino Torio. Il piccolo Mourad, fratellino di Jemila, ha perso la vita al “San Leonardo” di Salerno. La notizia arriva alle prime ore del mattino, anche se ci sono state informazioni ufficiose sulle gravi condizioni di salute del piccolo già nella giornata precedente. La dipartita di Mourad, che aveva 8 anni, avviene dopo quella della sorellina Jemila e del cognatino Rosario Langella. Il padre, Hedi Boulila, è uscito miracolosamente illeso dall’incidente; mentre la 41enne Giusy Ruocco Sorrentino, madre del piccolo, si trova all’ospedale del Mare di Napoli. La donna non starebbe in gravi condizioni di salute, tuttavia viene monitorata per il trauma facciale complesso e anche per le sue fratture multiple, oltre alle varie ferite riportate a causa dell’incidente.